Bắt nam sinh chuyên buôn bán cần sa, ma túy kiểu mới cho học sinh, sinh viên Đà Nẵng

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng, mới đây đơn vị đã tạm giữ mọt nam sinh để điều tra về hành vi Mua bán trái phép ma túy.

Được biết, thời gian gần đây các trinh sát Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một số học sinh, sinh viên thường mua ma túy dạng tem lưỡi LSD (một dạng ma túy mới) và cần sa qua mạng xã hội

Sau khi khẩn trương vào cuộc điều tra, trinh sát, lực lượng chức năng nhận định Đoàn Quốc Dũng (21 tuổi, sinh viên quê Bình Định) có nhiều biểu hiện nghi vấn là đầu mối cung cấp cần sa, tem lưỡi.

Đoàn Quốc Dũng bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Sau thời bám sát đối tượng, tối hôm 23/4 vừa qua, các trinh sát bất ngờ ập vào kiểm tra nhà trọ Dũng thuê tại đường Vũ Văn Dũng (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 4 kg cần sa và 70 tem lưỡi LSD được ngụy trang bằng các vỏ hộp trà Giảm cân

Sau đó lực lượng chức năng đã tạm giữ Đoàn Quốc Dũng cùng số tang vật. Tại cơ quan công an, bước đầu Dũng khai vừa đặt mua số ma túy trên qua mạng xã hội từ 1 người ở TP.HCM, để mang về Đà Nẵng tiêu thụ.

Theo cơ quan điều tra, Dũng đã lợi dụng các mối quan hệ để móc nối mua bán cần sa, tem lưỡi cho học sinh, sinh viên có nhu cầu. Toàn bộ giao dịch đều được thực hiện qua mạng xã hội.

Đáng chú ý, trước đó, Dũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" nhưng đối tượng đã bỏ trốn ra Đà Nẵng, theo VTC News.

