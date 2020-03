Bắt nam thanh niên phá nát 2 cây ATM vì… rút tiền mãi không được

Khoảng 12h ngày 28/3, Công an huyện Thủy Nguyên ( Hải Phòng ) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc, cây ATM VPBank đặt tại tỉnh lộ 359 (thuộc thị trấn Núi Đèo) và cây ATM Eximbank đặt tại xã Thủy Sơn (huyện Thủy Nguyên) bị một đối tượng lạ mặt đập phá.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Công an thị trấn Núi Đèo và Công an xã Thủy Nguyên vào cuộc điều tra nghi phạm. Sau quá trình trich xuất camera, Công an xác định được danh tính và bắt giữa đối tượng có hành vi đập phá cây ATM.

Đối tượng này được xác định là Trần Mạnh Tuấn (SN 1982, ở xã An Lư, huyện Thủy Nguyên). Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, hôm 28/3, sau khi uống rượu xong thì cầm 1 thẻ ATM đến 2 cây ATM nói trên để rút tiền nhưng không được. Quá bực tức nên đã cầm gạch đập vỡ màn hình máy rút tiền.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra

Hồi tháng 9/2018 tại Kiên Giang cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Cụ thể, sáng 19//6/2018, lực lượng chức năng thị trấn An Thới (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ) bắt tạm giữ đối tượng Võ Minh Sang (27 tuổi, ngụ Thị trấn An Thới) vì hành vi đập hỏng máy ATM của ngân hàng Sacombank.

Theo điều tra, chiều 15/9, Sang đến rút tiền tại máy ATM của ngân hàng Sacombank tại thị trấn An Thới nhưng không rút được mà còn bị cây nuốt mất thẻ. Trong lúc tức giận, Sang đã có hành vi đập cây ATM. Hậu quả khiến toàn bộ phần màn hình giao dịch, khe bỏ thẻ và khe lấy thẻ của máy bị hư hỏng nặng.

Về hành vi trên, luật sư nhận định, người này có thể bị xét vào tội cố ý phá hoại tài sản. Tùy mức độ vi phạm và giá trị của tài sản bị hư hỏng thì sẽ có hình thức xử phạt phù hợp

Luật sư Trần Thanh Phán (Công ty Luật TNHH Tầm nhìn và Thịnh Vượng, Đoàn Luật sư T.P Hà Nội) cho biết, hành vi đập phá cây ATM đã làm cho tài sản của ngân hàng bị mất một phần hoặc giảm giá trị nhưng ở mức độ có thể khôi phục lại được.

Một cây ATM bị người rút phát hủy

Tùy thuộc vào giá trị bị hư hỏng của tài sản mà hành vi này có thể bị xử lý theo quy định tại Điều 178 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội Tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo đó, đối tượng vi phạm vừa bị phạt tiền, vừa có thể bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc bị phạt tù.



Đối với tội hủy hoại tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc trường hợp vi phạm theo quy định thì xem xét truy tố trách nhiệm hình sự.

Mức phạt nhẹ nhất là bị phạt tiền từ 10 triệu đồng và chịu phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Với vi phạm nghiêm trọng và giá trị tài sản rất lớn (trên 500 triệu đồng), khung hình phạt cao nhất có thể lên tới 20 năm tù.

