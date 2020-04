Bất ngờ 3 bài thuốc chữa đau thần kinh tọa bằng lá lốt ít ai biết

Công dụng của lá lốt trong chữa đau thần kinh tọa

Lá lốt là loại cây mọc hoang, sống khỏe tại các vùng đồng cỏ hay tròn vườn nhà của nhiều dân Việt Nam. Theo y học cố truyền, lá lốt có vị cay, tính ấm, có công dụng giảm đau, tán hàn, ôn trung (làm ấm bụng), kháng khuẩn, hạ khí, được dùng để điều trị các chứng như nôn mưa, đầy hơi, lạnh bụng, đau nhức xương khớp,…



Về Về đau thần kinh tọa bệnh thường gặp ở độ tuổi trung niên, nhất là ở nam giới. Một số nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, lá lốt có chứa hoạt chất quan trọng trong phục hồi triệu chứng bệnh thần kinh tọa, giúp giảm đau, tiêu sưng, kháng viêm, kháng khuẩn, do đó có thể cải thiện tình trạng đau nhức, tê bì do thần kinh tọa chèn ép.





3 bài thuốc dân gian bằng lá lốt trong điều trị đau thần kinh tọa



Từ xa xưa, ông bà ta đã rất tin dùng các phương pháp chữa đau thần kinh tọa bằng các loại thuốc nam, trong đó có lá lốt.

Bài thuốc 1

Bạn cần chuẩn bị:



12g rễ lá lốt.



12g thiên niên kiện



16g cẩu tích



8g quế chi



8g ngải cứu



8g chỉ xác



8g trần bì



12g ngưu tất



12g xuyên khung



Đem tất cả những nguyên liệu trên sắc, chắt lấy nước, ngày uống một thang.





Bài thuốc thứ 2

200g lá lốt tươi



400 muối hột



200g lá lốt tươi

400 muối hột

Thực hiện: Lá lốt đem rửa sạch, để ráo nước, giã nhuyễn. Đun nóng chảo, cho lá lốt và muối hột vào rang nóng. Bọc hỗn hợp trên cho vào túi vải mỏng, sạch rồi đắp lên vùng lưng bị đau. Thực hiện như thế ngày 3 lần để thấy được hiệu quả trong việc giảm các triệu chứng đau thần kinh tọa.





Bài thuốc 3



1,5 lít rượu gạo



200g rễ cây lá lốt





Cách thực hiện: Ngâm rễ lá lốt với rượu trắng trong bình thủy tinh, sau một tháng có thể dùng được. Bôi rượu lá lốt lên vùng lưng bị đau, xoa bóp nhẹ nhàng để chất được thẩm thấu đều, tan biến cơn đau.

Lá lốt có thể dùng để chế biến món ăn vừa có tác dụng chữa bệnh vừa tốt cho sức khỏe





Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng lá lốt để chế biến món ăn hằng ngày như thịt bò xào lá lốt, lá lốt trộn rau sống,… vừa tốt cho Sức Khỏe cũng giảm đau thần kinh tọa.





Lưu ý khi dùng lá lốt trong chữa bệnh đau thần kinh tọa

Trong quá trình chưa trị đau thần kinh tọa bằng lá lốt, bạn cần lưu ý những điều sau:



Các dược chất trong lá lốt cần mất nhiều thời gian mới phát huy tác dụng trị bệnh. Do đó, bạn nên kiên trì, tránh ngắt quãng.



Phương pháp này chỉ thực sự hiệu quả khi dùng để chữa trị đau thần kinh tọa ở mức độ nhẹ và vừa phải, mới chớm bệnh. Trường hợp bệnh nặng, nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có hướng điều trị phù hợp.



Các bài thuốc trên nên sử dụng trong ngày, không nên để qua đêm vì sẽ dễ mất đi dược tính của thuốc.



Bên cạnh chữa trị, người bệnh nên có chể độ tập luyện và ăn uống khoa học, điều độ.



Trong quá trình dùng bài thuốc trên, nếu bạn gặp bất cứ phản ứng lạ nào thì nên dừng thuốc ngay, bởi rất có thể cơ địa của bạn không phù hợp với thành phần của lá lốt.



Trên đây là một số phương pháp chữa đau thần kinh tọa bằng lá lốt do tạp chí điện tử SKCĐ gợi ý. Hi vọng quý độc giả nắm bắt được những thông tin bổ ịch để phục vụ cho việc chữa trị hiệu quả và chính xác. Chúc bạn đọc thành công!



