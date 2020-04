Bất ngờ 3 mẫu nghi mắc COVID-19 qua test nhanh tại Hà Nội đều cho kết quả âm tính

Sáng 1/4, Bộ Y tế công bố kết quả xét nghiệm lại đối với 3 trường hợp dương tính khi thực hiện test nhanh tại Hà Nội thu thập được trong ngày 31/3.



Mặc dù kết quả test nhanh thông qua lấy mẫu máu cho kết quả dương tính nhưng khi xét nghiệm lại bằng kỹ thuật Realtime PCR đã cho kết quả âm tính.

Người dân được lấy mẫu máu làm test nhanh cho kết sau 10 phút



Trước đó ngày 31/3, Hà Nội bắt đầu triển khai các trạm test nhanh COVID-19 bằng công cụ xét nghiệm lấy mẫu máu nhập khẩu từ Hàn Quốc. nhằm sàng lọc người nghi nhiễm, người đang ở trong khu cách ly, người thuộc diện cách ly tại nhà... Theo một số nguồn tin, loại test nhanh này cho kết quả sau 10-15 phút với độ chính xác khoảng 85%.



Bộ Y tế cho biết, hình thức xét nghiệm nhanh này là test kháng thể không phải kháng nguyên. Nó chỉ có tác dụng phát hiện các trường hợp trong thời gian từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 kể từ khi tiếp xúc với mầm bệnh hoặc từ Bệnh viện Bạch Mai đi về. Nếu lấy mẫu máu trước 3 ngày thì độ nhạy, độ đặc hiệu rất thấp, bởi khi đó, cơ thể chưa hình thành kháng thể đủ lớn, sẽ cho kết quả âm tính.

Các trường hợp dương tính sau test nhanh sẽ được xét nghiệm khẳng định bằng Realtime PCR với test kit do Việt Nam sản xuất. Cần biết, kỹ thuật Realtime PCR là phương pháp xét nghiệm SARS-CoV-2 có độ chính xác và độ nhạy cao nhất hiện nay. Đây cũng là phương pháp tốt nhất đang được các nước sử dụng.

Người dân tới xét nghiệm tại điểm test nhanh ở trường THCS Đống Đa (Hà Nội). Ảnh: TTXVN



Được biết, Việt Nam đã nhập khẩu 200.000 test nhanh của Hàn Quốc, kinh phí do một tập đoàn lớn ở Việt Nam tài trợ.



Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, 200.000 test xét nghiệm nhanh này sẽ được dành cho người đang được cách ly tập trung (37.000 người), người đang cách ly tại nhà, người từng đi/đến Bệnh viện Bạch Mai trong nửa tháng qua, những người có ho, sốt tại cộng đồng.



Ông Long cũng khẳng định Việt Nam hiện không thiếu sinh phẩm xét nghiệm, vì ngoài số test nhanh vừa nhập từ Hàn Quốc, Bộ Y tế cũng đã mua 100.000 test xét nghiệm do Học viện Quân y sản xuất để gửi về các địa phương, sử dụng công nghệ Realtime PCR, trong tháng 4 tới sẽ có thêm 100.000 test.



