Lộ mặt nghi phạm sát hại cô gái trẻ trong rẫy cà phê, không ngờ chính là...

Liên quan đến vụ thi thể cô gái trẻ được phát hiện trong rẫy cà phê, ngày 1/1/2020, Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt được nghi phạm sát hại cô gái rồi phi tang xác.



Theo đó, nghi phạm được xác định là Nguyễn Quang Hùng (28 tuổi, ngụ thôn 3, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Hùng chính là con trai của ông Nguyễn Quang Tân - chủ rẫy cà phê. Đồng thời, chính Hùng là người phát hiện ra xác chết và trình báo cơ quan chức năng.

Thi thể nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thu H. (21 tuổi, ngụ thôn 3, xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Gia đình cho biết, chị H. đã mất tích từ ngày 24/12. Thời điểm đó, chị H. đi chợ về đang chuẩn bị đồ ăn thì nói với người nhà rằng có việc phải lên Buôn Ma Thuột. Đến tối không thấy chị H. về gia đình gọi điện nhưng không được.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân



Đến sáng 30/12, ông Tân đến thôn 22, xã Hòa Khánh thăm rẫy cà phê thì phát hiện thi thể một phụ nữ đang phân hủy. Sau đó ông cùng con trai trình báo cơ quan công an.



Bằng các biện pháp nghiệm vụ, sau vài ngày điều tra, đến tối 31/12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu thập được đủ chứng cứ, chứng minh Hùng là nghi phạm sát hại chị H.



Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, thi thể chị H. được phát hiện trong tình trạng lõa thể, mất một bàn tay và đang trong giai đoạn phân hủy nhanh. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy tử thi có những vết đen giống như bị đốt nhưng không phát hiện dấu hiệu bị cháy.



Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, công an đã xác định danh tính và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng.



