Bất ngờ đột nhập bắt quả tang ổ 'mai thúy' tại quán karaoke tại Bình Dương

Hôm nay, ngày 26/12 Công an tỉnh Bình Dương đã kiểm tra, phát hiện hàng chục thanh niên sử dụng trái phép ma túy trong một cơ sở kinh doanh karaoke ở Thuận An.

Theo đó, vào lúc 1h ngày 26/12, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra hành chính tại cơ sở kinh doanh karaoke Thủy Tiên thuộc khu phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương . Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 21 thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ tại hiện trường một túi nylon chứa ma túy đá. Kết quả kiểm tra nhạnh, công án ghi nhận toàn bộ 21 trường hợp trên đều dương tính với chất ma túy

Hình ảnh minh họa





Trong khi đó, chủ quán karaoke trên cũng không xuất trình được giấy chứng nhận về an ninh trật tự. Vụ việc đã được lực lượng Công an đã lập biên bản xử lý theo quy định pháp luật

Được biết, đây là đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Canh Tý 2020 của Công an tỉnh Bình Dương

