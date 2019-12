Bất ngờ loại khăn xô mềm mại cho da em bé lại là nguyên nhân khiến trẻ cúm mãi không khỏi

Chiếc khăn xô hay còn gọi là khăn sữa mềm mỏng, thấm hút tốt trở thành vật dụng không thể thiếu với mọi bà mẹ bỉm sữa. Các mẹ dùng khăn xô để lau mọi thứ cho trẻ, từ lau mặt, vệ sinh miệng lưỡi đến lau mũi.

Thời gian gần đây thời tiết miền Bắc đang giai đoạn giao mùa cộng với ô nhiễm không khí khiến dịch cúm hoành hành. Theo thống kê tại BV Nhi Trung ương, mỗi ngày Bệnh viện tiếp nhận khoảng 100 trường hợp tới khám với các biểu hiện nghi mắc cúm.



Cảm cúm hay cúm mùa có khả năng lây lan rất cao qua đường hô hấp. Biểu hiện của bệnh là sốt, chảy nước mũi, ngạt mũi, ho, đau họng... Trẻ nhỏ thường bị chảy nước mũi, sổ mũi nên các mẹ phải hỗ trợ dùng khăn lau thường xuyên. Có mẹ quấn cả chiếc khăn vào cổ trẻ để tiện thấm nước mũi, nước dãi.



Từ trước tới nay, rất nhiều bà mẹ cho rằng đây là cách vệ sinh an toàn tuy nhiên bác sĩ cho rằng cách này chỉ khiến bệnh chồng bệnh, dai dẳng lâu khỏi.



Theo Helio, TS.BS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm y học lâm sàng và các bệnh nhiệt đới trẻ em, cho biết dùng khăn xô lau mũi cho trẻ bị cúm hoặc khi sổ mũi là thói quen sai lầm. Nguyên nhân là do virus cảm cúm đã bám vào rất khó loại bỏ hết mầm bệnh. Nếu không thay mới mà tiếp tục dùng khăn cũ sẽ khiến bệnh chồng bệnh, tái phát nhanh và không thể khỏi dứt điểm.





Loại khăn tiện lợi và rẻ tiền lại không tốt cho trẻ nếu dùng không đúng cách

Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo các mẹ bỉm sữa nên vệ sinh mũi họng cho con bằng các loại khăn giấy mềm, dùng 1 lần, sau khi đã lau dịch mũi, dãi thì bỏ đi.



Ngoài ra, khi dùng khăn xô cho trẻ, cha mẹ cần nhớ:

Phân chia các loại khăn khác nhau theo mục đích sử dụng, không dùng chung khăn lau mặt, lau mũi với khăn lau hậu môn của trẻ.

Khăn chỉ dùng trong ngày sau đó được giặt sạch bằng xà phòng rồi phơi khô rồi mới tái sử dụng.

Một tuần một lần tiệt trùng khăn xô bằng cách cho vào lò vi sóng hoặc luộc trong nước sôi.

Nên thay khăn thường xuyên khoảng 3 tháng/lần và thay khăn mới nếu khăn bị khô xơ, khăn bị nhớt, có mùi hôi, chuyển màu.

Khi trẻ ốm sốt cần làm gì? Video: Zing .vn

Hà Ly (t/h)