Bất ngờ lý do hàng nghìn người chen chân lên phà Tuần Mây, bất chấp yêu cầu cách ly toàn xã hội

Theo Infonet, khoảng 17h - 19h ngày 6/4, cả nghìn người xếp hàng chờ đợi để lên phà Tuần Mây ở khu vực xã Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương. Tại đây dường như không có sự tồn tại của Chỉ thị 16 về cách ly xã hội . Hàng nghìn người chen lấn lên phà để về nhà cho kịp giờ, không thể giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

Hàng ngàn người đỏ về bến phà cùng lúc gây tắc nghẽn. Ảnh: Dân trí

Lượng người dồn về phà lớn nhất vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều, chủ yếu là công nhân từ huyện Kim Thành sang huyện Kinh Môn làm việc trong khu công nghiệp.

Những người dân tại đây cho biết, bến phà này đông bất thường từ ngày 1/4, đúng ngày đầu tiên thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh: Dân trí

Theo Dân Trí , từ ngày 30/3, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND cấp xã kiểm tra rà soát các bến đò, cầu phao, yêu cầu các chủ bến thực hiện ngay:

Bắt buộc tất cả thủy thủ, nhân viên phục vụ, hành khách phải đeo khẩu trang bố trí nước sát khuẩn ở 2 đầu bến và yêu cầu hành khách sử dụng khi lên, xuống đò, cầu phao; Giảm 50% số lượng khách mỗi chuyến đò theo quy định; Niêm yết công bố SĐT đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương; Thường xuyên khử khuẩn tại 2 đầu bến dò, cầu phao (chỗ soát vé).

Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Do đó, từ 1/4, tất cả các bến đò trên địa bàn tỉnh đều phải dừng hoạt động chỉ còn lại 2 bến phà Tuần Mây nối huyện Kim Thành với thị xã Kinh Môn và phà Giải nối huyện Thanh Hà với huyện Kim Thành được chở hành khách. Đây chính là lý do khiến lượng người đổ về đây đông nghẹt.

“Nếu không đi phà thì chúng tôi phải đi vòng một quãng đường vài chục cây số nên nhiều người buộc phải mạo hiểm giữa mùa dịch”, một người đang chờ phà cho biết.

Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Ông Nguyễn Đức Đoàn (Kinh Môn, Hải Dương) bức xúc phản ánh, gần một tuần nay ông phải trải qua cảnh tượng kinh hoàng này và mỗi buổi sáng đi làm và buổi chiều tối trở về. "Tôi phải xếp hàng hàng giờ đồng hồ mỗi lượt. Người chen người, tắc cả nửa cây số. Ngửi mùi khói xe mà về đến nhà choáng váng như say xe", ông Đoàn kể.

Khuyến cáo giữ khoảng cách được dán trên phà nhưng không mấy ai bận tâm. Ảnh: Dân trí



Chị Vũ Thị Thắm (Hải Dương) than thở: “Bình thường tôi đi bến đò khác nhưng bên đó cấm nửa tháng nên mọi người dồn hết sang bên này. Đông người thế này lo lắm, ách tắc lắm mà chẳng còn cách nào. Cả nước thực hiện giãn cách xã hội mà ở đây thì người đông như nêm thế này, bảo làm sao chống dịch?”.



Mỗi sáng, cả ngàn người nối nhau chờ từ 5h30 - 8h để qua sông. Buổi chiều tối lại cả ngàn người đó mệt lả vì đợi từ 16h30 đến gần 19h mới được lên phà, về nhà. Cảnh tượng ấy trở thành những nỗi ám ảnh với người dân địa phương hơn cả sự nguy hiểm của dịch COVID-19.

Số lượng người quá đông nên bến phà không thể chở đúng số người quy định. Ảnh: Dân trí



Thống kê sơ bộ số lượng người đổ về đây lên tới khoảng hơn 3000 khách mỗi ngày. Trong khi đó, bến phà này chỉ có 1 phà và 3 đò mini đang hoạt động.



Ông Hoàng Tuấn Long – Bến trưởng phụ trách bến phà Tuần Mây cho biết, theo quy định, mỗi chuyến phà mini phải giảm 50% số lượng khách; mỗi chuyến phà tự hành chở không quá 20 người.



"Chúng tôi nắm được quy định và muốn thực hiện đúng để chung tay phòng chống dịch bệnh với cộng đồng nhưng đến nay, quả thực không thể kiểm soát nổi lượng khách".



Ông Long lý giải, nếu theo đúng quy định, mỗi chuyến phà mini chỉ chở 12 người, mỗi chuyến tàu thép chỉ chở 20 người. Với 3000 khách mỗi ngày thì bến phà phải hoạt động thông đêm suốt sáng cũng không hết khách.

Ảnh: Infonet



Cũng theo ông Long, hiện lực lượng thủy thủ, nhân viên soát vé... tại bến phà rất mỏng, mỗi ngày phục vụ 3000 khách là quá tải.

Bên cạnh bến phà Tuần Mây là công trình xây dựng cầu Mây - đường tỉnh 389 qua sông Kinh Môn đang được thi công. Cầu có chiều dài gần 700m, dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm nay.

Trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, việ hàng nghìn người cùng lên phà mỗi ngày tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.

