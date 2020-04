Bất ngờ lý do người đàn ông khai báo gian dối để được... cách ly lần 2

Dù đã hoàn thành 14 ngày cách ly và được cấp giấy chứng nhận nhưng người đàn ông lại tới trụ sở công an trình báo mới từ nước ngoài về để được cách ly lần 2.

Mới đây, chính quyền UBND TP Đồng Xoài cho biết vừa chỉ đạo cho Công an thành phố Đồng Xoài điều tra, xử lý về một trường hợp khai báo gian dối để được cách ly.





Theo nguồn tin của Vnexpress, người khai báo y tế gian dối Lý Quất Hùng (35 tuổi, trú huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông).

Ngày 12/4, bác sĩ Quách Ái Đức - Giám đốc Sở Y tế Bình Phước cho biết, đã ra quyết định hoàn thành cách ly đối với Lý Quất Hùng ở Trường quân sự tỉnh, dù người này mới vào đây được 4 ngày. Nguyên nhân là vì đơn vị này phát hiện Hùng vừa mới hoàn thành cách ly y tế tập trung tại trụ sở Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cũ (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) từ hôm 2/4 vừa qua.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt đối với công nhân phải cách ly ở Bình Phước

Cụ thể, trước đó, ngày 19/3, Hùng từ Campuchia trở về qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Sau khi khai báo y tế, Hùng bị đưa về trụ sở Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước cũ để cách ly 14 ngày.

Ngày 3/4, sau khi hoàn thành cách ly, Hùng cùng nhiều người khác được Ban quản lý khu cách ly đưa về Bến xe Miền Đông (TP.HCM) để bắt xe về nhà. Khi đến thị xã Bình Long, Hùng xin xuống xe để về nhà bạn.

Nhưng ngày 7/4, tức 4 ngày sau, Hùng lại đến Công an phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài (Bình Phước) khai báo rằng vừa từ Campuchia về, nhưng không qua cửa khẩu Hoa Lư mà đi đường vòng.

Lúc này, chính quyền đã đưa Hùng đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên sau đó, Hùng được phát hiện đã khai báo gian dối để được cách ly tập trung lần 2.

Làm việc với cơ quan chức năng, Hùng thừa nhận hành vi của mình và nói rằng do không có tiền đón xe về quê và làm mất giấy chứng nhận hoàn thành cách ly nên đã khai báo gian dối để tiếp tục được đưa vào khu cách ly, ăn ở miễn phí.

"Sự việc đã được bàn giao cho công an xử lý", Giám đốc Sở Y tế Bình Phước cho biết.

Được biết, đến nay tỉnh Bình Phước chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19. Người dân thực hiện cách ly tập trung trên địa bàn được hỗ trợ 80.000 đồng tiền ăn mỗi ngày theo quy định.

