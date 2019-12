Bất ngờ nguyên nhân khiến xe chở học viên lớp cao cấp chính trị gặp tai nạn 'bay' văng khỏi quốc lộ

Khoảng 3 giờ sáng nay 27/12, tại km 197+300 trên Quốc lộ 6 thuộc địa phận huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), đã xảy ra một vụ tai nạn xe khách làm 7 người bị thương.

Chiếc xe chở học viên lớp cao cấp chính trị gặp tai nạn 'bay' văng khỏi quốc lộ. Ảnh: Zing

Theo báo TTXVN, thời điểm trên, xe khách giường nằm BKS 27B-001.09 chạy tuyến Hà Nội - Điện Biên khi đang vào cua trên Quốc lộ 6 thì bất ngờ mất lái. Chiếc xe giường nằm va vào lan can phòng hộ và thành cống bê tông cốt thép rồi lật ngang xuống mương nước sâu khoảng 5 mét.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La , vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 41 người, trong đó có 36 hành khách, 5 người là lái xe và phụ xe. Đây là xe chở các học viên lớp cao cấp chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đi thực tế tại Tây Bắc.

Tai nạn khiến chiếc xe khách hư hỏng nặng, đuôi nằm trên lề đường còn phần đầu xe chúi xuống mắc kẹt ở mương nước. Các hành khách trên xe đã vô cùng hoảng loạn và phải đập vỡ cửa kính để thoát thân.

Các học viên đang trên đường đi thực tế tại Tây Bắc thì xảy ra sự việc. Ảnh: TTXVN

Được biết, tai nạn lúc rạng sáng đã khiến 7 người bị thương, trong đó 3 người phải nhập viện. Cụ thể anh Đinh Nho Hoàng (trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị chấn thương vùng đầu và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chị La Vĩnh Lan (trú tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và lái xe anh Lò Văn Tiến bị thương phần mềm hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La).

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tới giải quyết hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Về nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn, Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La xác định là tai nạn xe chở Học viên lớp cao cấp chính trị xảy ra do trời tối, tầm nhìn hạn chế, đường trơn. Bên cạnh đó, lái xe cũng đã không làm chủ tốc độ, không đi bên phải theo chiều đi của mình.

Your browser does not support HTML5 video.

Video: Kinh hoàng khoảnh khắc nữ tài xế tông trúng cụ ông đi xe lăn qua đường

Xem thêm: Kinh hoàng khoảnh khắc nữ tài xế ô tô tông trúng cụ ông đi xe lăn rồi cuốn vào gầm



Kiều Đỗ (t/h)