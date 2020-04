Bất ngờ nguyên nhân nhóm nữ sinh Bình Phước 'hỗn chiến' kinh hoàng trước cổng trường

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh 2 nhóm nữ sinh " hỗn chiến " kinh hoàng.

Theo nội dung đoạn clip, nhóm gần 20 thiếu nữ lao vào kéo tóc, đấm đá, dùng nón bảo hiểm đánh nhau, vật nhau ngay trên đường. Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra có sự chứng kiến của nhiều người nhưng không ai can ngăn. Thậm chí, một số nam thanh niên còn dơ điện thoại ra quay lại và cổ vũ...

Được biết, "hỗn chiến" xảy ra ngay trước cổng trường THPT Phước Bình (phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước ) vào chiều 15/4. Ngay khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip trên đã khiến cho cư dân mạng vô cùng bức xúc.



Liên quan đến sự việc, ngày 16/4, ông Phạm Thụy Luân, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết, sau khi nhận được thông tin đơn vị đang chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc.



Theo kết quả điều tra, có 2 nhóm nữ sinh tham gia đánh nhau trong vụ hỗn chiến nói trên. Thứ nhất là nhóm của V.T.P.T. (học lớp 9 tại TP.HCM) cùng chị ruột là V.H.N. (học lớp 12 trường THPT Phước Bình, thị xã Phước Long) và một số người đi cùng. Thứ hai là nhóm của B.T.L.P. (17 tuổi) cùng 9 bạn nữ khác.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc được xác định là do B.T.L.P. nghi ngờ V.T.P.T. lấy trộm 500.000 đồng trong quá trình ở chung với nhau.



Ngày 13/4, hai nhóm đã hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn, lúc này một người trong nhóm đã quay video và đăng tải lên trang cá nhân.

Bực tức chuyện bị quay video đánh nhau đăng tải trên mạng nên đến ngày 15/4, hai nhóm này lại hẹn đánh nhau tiếp. Sự việc xảy ra trong 15 phút và lại được một người chứng kiến quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Your browser does not support HTML5 video.

Công an phường Long Phước cho biết, sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã mời 7 người liên quan lên làm việc. Qua điều tra, được biết, trong số nhóm nữ sinh tham gia đánh nhau chỉ có hai người đang đi học, còn lại đều đã nghỉ học. Nhà trường của những nữ sinh này đã mời phụ huynh lên làm việc để có biện pháp giáo dục.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xác minh, xử lý về vi phạm gây mất trật tự và tập trung đông người giữa lúc cách ly xã hội đối với nhóm nữ sinh.

Kiều Đỗ (t/h)