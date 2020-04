Bất ngờ thay đổi thống kê ‘chênh lệch’ về dịch bệnh COVID-19, giới chức trách Vũ Hán lên tiếng

Theo Guardian đưa tin, số người chết chính thức vì COVID-19 ở thành phố Vũ Hán hôm nay đã được tính thêm 1.290 ca từ 2.579 lên 3.869, tương đương với khoảng 50%.



Chính quyền Vũ Hán lên tiếng giải thích, do dịch bệnh bùng phát quá nhanh tại thành phố đã khiến số lượng bệnh nhân tăng đột biến trong thời gian ngắn. Sự việc này đã đẩy hệ thống y tế vào tình trạng quá tải trầm trọng, khiến nhiều người không thể đến Bệnh viện chữa trị và qua đời ở nhà.



Khi dịch bệnh lên đến đỉnh điểm, các bệnh viện và trung tâm y tế đều chỉ tập trung vào cứu chữa cho bệnh nhân, dẫn đến tình trạng thống kê số liệu muộn hoặc không chính xác.

Vũ Hán bất ngờ thay đổi thống kê về dịch bệnh COVID-19, số ca mắc tăng lên 2.579





Ngoài ra, việc chữa trị cho bệnh nhân không chỉ tập trung ở các bệnh viện tuyến đầu mà còn phân bổ ra các trung tâm y tế cấp địa phương, bệnh viện tư nhân, phòng khám...

Không phải tất cả các cơ sở này đều kết nối với mạng lưới bệnh viện cấp trung ương nên việc thống kê có sai sót là khó tránh khỏi.



Đồng thời, chính quyền thành phố Vũ Hán cho biết việc thay đổi cách tính số ca bệnh được thực hiện phù hợp với luật pháp và quy định, nhằm đảm bảo cho thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Vũ Hán là “công khai, minh bạch, chính xác”.



Theo một quan chức Vũ Hán cho biết, nhóm điều tra dữ liệu và dịch tễ học về dịch COVID-19 đã được thành lập vào cuối tháng Ba. Bằng cách sử dụng thông tin từ các hệ thống trực tuyến, đồng thời thu thập thông tin đầy đủ từ tất cả các địa điểm liên quan đến dịch bệnh, nhóm đã cung cấp lại số liệu để đảm bảo rằng mọi con số đều khách quan, chính xác.



"Đằng sau dữ liệu về dịch bệnh là cuộc sống, Sức Khỏe của người dân, cũng như uy tín của chính phủ", quan chức này nhấn mạnh.



Tuy nhiên, động thái mới này của chính quyền Vũ Hán nhiều khả năng sẽ khiến dư luận hoài nghi về tính chính xác trong các số liệu do Trung Quốc cung cấp.



Tổng thống Mỹ Donald Trump lâu nay vẫn đặt câu hỏi về những số liệu này, trong khi giới tình báo Mỹ thường xuyên cáo buộc Trung Quốc che giấu số liệu về dịch bệnh.

Minh Tú (t/h)