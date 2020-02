Bất ngờ thùng tiền lớn gần 1,6 tỷ của cụ ông mang đến quyên góp cho người dân Vũ Hán

Hôm 9/2, một cụ ông họ Xia, trú tại Tân Bắc (Thường Châu, Trung Quốc ) đã khiến nhiều người bất ngờ khi ôm theo một thùng carton, đến trụ sở quận Tân Bắc, thành phố Thường Châu, đưa cho một nhân viên nói muốn gửi tới thành phố Vũ Hán rồi nhanh chóng rời đi.

Cụ ông họ Xia là một công nhân nghỉ hưu, muốn ủng hộ nhân dân Vũ Hán

Theo Kankanews, khi Chen Liying, một nhân viên tiếp nhận mở ra, anh đã thực sự sửng sốt khi thấy bên trong hộp là 5 cọc tiền, tổng trị giá 500.000 nhân dân tệ, khoảng 1,6 tỷ đồng, được buộc cẩn thận cùng một mẩu ghi chú.

Nội dung đó mẩu ghi chú như sau: "Hiện tại cả nước đều đổ dồn sự quan tâm cho Vũ Hán, tôi cũng muốn góp một phần sức lực. Hy vọng số tiền này có thể được chuyển tới Vũ Hán càng sớm càng tốt, chúng ta sẽ cùng vượt qua khó khăn. Ký tên: một công dân Thường Châu". Đồng thời ông cũng nói rằng: "Miễn là đảm bảo đủ thức ăn cho mọi người, nhất là các y bác sĩ và lực lượng cảnh sát, quân đội đang làm nhiệm vụ. Mỗi người chúng ta đều nên cố gắng một chút".

Số tiền được gửi đến Hội Chữ thập đỏ để quyên góp

Thùng tiền sau đó được anh Chen gửi tới Hội Chữ thập đỏ quận Tây Bắc, thay mặt cụ ông để quyên góp. Được biết, sau khi kiểm tra lại camera và đối chiếu thông tin, các nhân viên xác định, ông Xia này là công nhân đã nghỉ hưu. Sau đó, người ta đã đề nghị để lại thông tin cá nhân cho mọi người biết, nhưng ông Xia từ chối và cho biết, không muốn gây sự chú ý hay nhận được sự khen ngợi.

Cụ bà này 87 tuổi cũng quyên góp một số tiền lớn cho người dân Vũ Hán

Cũng tương tự, một cụ bà 87 tuổi, kinh doanh quán tạp hóa cũng không ngần ngại quyên số tiền lớn, gửi đến người dân Vũ Hán đang đối đầu với virus corona chủng mới.

Theo ghi nhận từ các thông tin truyền thông, nhiều mạnh thường quân nổi tiếng và giàu có cũng đang hướng về Vũ Hán. Đó là Quỹ Lý Gia Thành sẽ chuyển 100 triệu đô la Hong Kong (~299 tỷ đồng) ủng hộ các chuyên gia y tế tuyến đầu.

Hay tỉ phú Jack Ma, hồi tháng 1 vừa qua đã quyên 80 triệu nhân dân tệ (tương đương 266 tỷ đồng) cho 2 cơ sở nghiên cứu vắc xin thuộc chính phủ Trung Quốc. Đồng thời tập đoàn Alibaba còn sáng lập cũng lập ra quỹ 1 tỷ nhân dân tệ, dùng mua thiết bị y tế cho Vũ Hán và Hồ Bắc.

