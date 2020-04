Bất ngờ tin đồn Hana Giang Anh là người thứ 3 chen chân vào chuyện tình Quang Đăng - Thái Trinh

Những ngày gần đây, nhiều trang fanpage trên mạng xã hội về người nổi tiếng bất ngờ chia sẻ rầm rộ thông tin về chuyện tình của chàng biên đạo MV 'Ghen Cô Vy' nổi tiếng Quang Đăng.

Trước đó, vào khoảng tháng 9/2019, nữ ca sĩ Thái Trinh - bạn gái của Quang Đăng bất ngờ đăng tải trên Facebook cá nhân rằng cô đã chia tay với nam biên đạo múa sau 2 năm hẹn hò. Theo nữ ca sĩ, cô đã suy nghĩ rất nhiều và mãi đến lúc đó mới chia sẻ cho người hâm mộ. Đáng chú ý, Thái Trinh không hề tiết lộ nguyên do chia tay, và Quang Đăng cũng không đưa ra bất kì phản hồi nào về quyết định đáng tiếc này. Cặp đôi hẹn hò từ cuối năm 2017 và được coi là một trong những cặp đẹp đôi nhất showbiz Việt thuở còn mặn nồng.

Theo tin đồn mới nhất trên những diễn đàn về người nổi tiếng, cư dân mạng đang lan truyền thông tin Quang Đăng từng cặp kè với HLV fitness nổi tiếng Hana Giang Anh . Nguồn tin này cũng chia sẻ rằng cả hai qua lại với nhau trong thời điểm Quang Đăng vẫn đang hẹn hò với Thái Trinh và Hana đã có chồng có con.

Cư dân mạng cho rằng đây chính là lý do khiến bộ đôi bất ngờ "đường ai nấy đi", và Thái Trinh còn khẳng định rằng minh rất hận và không bao giờ tha thứ cho Quang Đăng. Thời điểm Quang Đăng và Hana Giang Anh cặp kè được cư dân mạng cho là khi cả hai cùng có đề cử tại giải thưởng Influence Asia 2017. Nguồn tin cho biết thông tin trên được những người bạn trong ekip chia sẻ, tuy nhiên lại không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Thái Trinh từng chia sẻ cô rất hận Quang Đăng

Về phía Quang Đăng, trước tin đồn này nam vũ công đã từ chối bình luận và cho biết: "Thời điểm này tôi muốn tập trung nhiều vào những việc quan trọng hơn như công việc, Sức Khỏe và gia đình của mình." Phía Hana Giang Anh cũng khẳng định thông tin trên là bịa đặt, vu khống bởi gia đình cô vẫn đang rất hạnh phúc bên nhau.

Chi Nguyễn (t/h)