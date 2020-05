Bất ngờ trước giờ phán quyết vụ Hồ Duy Hải: Luật sư cung cấp chứng cứ mới

Theo đó, luật sư cung cấp 2 lá đơn trình bày của bà Nguyễn Thị Rưỡi (dì ruột của Hải) từ năm 2008 sau phiên tòa sơ thẩm. Sau khi nộp đơn trên, ông Phong cũng trình bày về việc trong biên bản tòa giám đốc thẩm cũng thể hiện, Hải nói lẫn lộn và trong lời nói sau cùng, có nói đề nghị xem xét lại bản án này.

Sau khi luật sư Phong trình bày, một số thành viên HĐTP cũng có phát biểu ý kiến cá nhân. Tiếp đó, tòa bước vào giai đoạn nghị án, theo thông báo, đến 15h30 cùng ngày, tòa sẽ đưa ra phán quyết.

Luật sư Trần Hồng Phong

Bên cạnh đó, VKSND tối cao cũng giữ nguyên quan điểm kháng nghị như các cơ quan tiến hành đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng; bỏ sót những chứng cứ vụ án, không trưng cầu giám định vết máu, không đưa một số lời khai của Hồ Duy Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án dẫn đến sai lầm trong việc giải quyết vụ án…

Theo tờ Công lý, sau 3 ngày xét xử, HĐTP đã xem xét toàn diện, khách quan, đầy đủ các nội dung kháng nghị của Viện trưởng VKSND tối cao với vụ án kéo dài hàng chục năm qua.

Đúng 12h45' trưa nay, Chủ tọa phiên giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã lấy biểu quyết về từng vấn đề cụ thể. Theo đó, 17/17 thành viên Hội đồng Thẩm phán đã biểu quyết không chấp nhận kháng nghị của VKSNDTC.

