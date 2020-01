Bất ngờ trước loạt bài tập đơn giản không chỉ cải thiện vóc dáng mà còn tăng cường não bộ

Theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2016, việc chạy bộ giúp hình thành các tế bào mới ở vùng hải mã - một phần của bộ não chịu trách nhiệm cho việc học và ghi nhớ mọi thứ. Do đó, chạy bộ mỗi ngày giúp não dễ dàng kiểm soát căng thẳng, đây là tình trạng phổ biến nhiều người gặp hiện nay. Nó cũng cải thiện chức năng và cải thiện sức mạnh tâm trí.

Theo một nghiên cứu, đạp xe làm tăng lưu lượng máu đến não, giúp thúc đẩy sự phát triển của các tế bào mới và cải thiện chức năng của não. Đạp xe đạp còn giúp bạn ổn định huyết áp, cải thiện tâm trạng và rèn luyện cho sức mạnh tinh thần trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, đạp xe thường xuyên còn điều chỉnh cortisol (hormone căng thẳng) và mức độ adrenaline trong cơ thể.



Không có gì hiệu quả bằng thiền khi nói đến việc cải thiện chức năng của não. Thiền giúp làm dịu tâm trí và tăng mức độ tập trung. Đây là một cách mạnh mẽ để quản lý mức độ căng thẳng và cải thiện sức mạnh bộ nhớ.



