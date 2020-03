Your browser does not support HTML5 video.

Bất ngờ với 5 thực phẩm giá rẻ rất tốt cho thận: Nuôi dưỡng, bảo vệ và tăng cường chức năng thận 10:46 25/03/2020 Thận khỏe thì toàn cơ thể sẽ tươi mới mỗi ngày. Đây là nhóm những thực phẩm tốt nhất cho thận, bạn có thể ăn thêm chúng vào các bữa ăn hàng ngày.