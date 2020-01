Bất ngờ với các công dụng chữa bệnh thần kỳ của hoa dã quỳ

Hoa dã quỳ còn được gọi là cúc quỳ hay hướng dương dại. Đây là loài hoa báo hiệu mùa đông vì chỉ nở hoa vào khoảng tháng 10, 11 hàng năm.

Tuy không lớn như hướng dương, nhưng dã quỳ thường mọc thành bụi, khi bung nở chúng tạo ra một thảm xanh vàng vô cùng rực rỡ. Hoa dã quỳ đẹp nhất vào buổi sáng, khi mà cái nắng của mùa đông vừa hừng lên và sương vẫn còn đọng trên lá, cánh hoa. Đây cũng là loài hoa nổi tiếng với sức sống mạnh mẽ vì có thể mọc và nở rực rỡ ở những vùng đất khô cằn sỏi đá.

Hoa dã quỳ mang vẻ đẹp hoang dại và sức sống mãnh liệt



Đa số mọi người đều ưa thích hoa dã quỳ vì vẻ đẹp và sức sống của nó. Nhưng ít ai biết rằng loài hoa này còn có công dụng chữa bệnh tuyệt vời, đặc biệt là các bệnh ngoài da.

Được biết lá của cây dã quỳ được sử dụng trong một bài thuốc dân gian để chữa bệnh ghẻ, mẩn ngứa, mụn nhọt,...

Cách làm:

Bước 1: Hái lá và ngọn của dã quỳ tươi đem rửa sạch.

Bước 2: Nấu nước lá hoa dã quỳ, thêm một chút muối.

Bước 3: Dùng nước này ngâm những vị trí bị nổi mẩn ngứa.

Ngâm liên tục 2 lần mỗi ngày sẽ thấy mụn nhọt, mẩn ngứa giảm đáng kể. Sau đó có thể ngâm tiếp 1 lần/ngày.

Trẻ bị ngứa toàn thân thì dùng nước lá dã quỳ tắm liên tiếp trong 3-7 ngày sẽ có hiệu quả.

Không chỉ trị bệnh ngoài ra, hoa dã quỳ còn được người dân một số nước trên thế giới sử dụng để chữa nhiều bệnh khác:

- Thời Minh Trị ở Nhật Bản hoa dã quỳ được dùng để chống ngộ độc.

- Mexico dùng hoa dã quỳ để trị các vết thâm tím, bầm giập ngoài da, gãy xương hoặc bong gân.

- Trung Quốc dùng hoa dã quỳ để làm nhuận gan, chữa bệnh vàng da và viêm bàng quang, bệnh nấm chân tay, ra mồ hôi trộm ban đêm, làm lợi tiểu,... Ở Đài Loan, dã quỳ được bán như một loại thảo mộc dùng để pha trà, giúp cải thiện chức năng gan.

Your browser does not support HTML5 video.

Khám phá vẻ đẹp của hoa dã quỳ ngay gần Hà Nội

Kiều Đỗ (t/h)