Bắt nhóm đạo chích ở Hưng Yên chuyên lái ô tô đi trộm đồ thờ cúng

Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi " Trộm cắp tài sản ".

Trước khi bị phát hiện, bắt giữ, nhóm của Bạch Văn Hải (SN 1983, trú tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), Nguyễn Hữu Nam (SN 1988, trú tại xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1986, trú tại xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp đồ thờ cúng trên địa bàn huyện Kim Động và huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên).

Lực lượng công an dẫn giải 3 đối tượng trộm cắp tài sản. Ảnh: PL&XH

Cụ thể, theo tài liệu điều tra, khi đang làm nhiệm vụ trên đường ĐT 378 đoạn qua thôn Duyên Yên (xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động), tổ tuần tra CA huyện Kim Động nhận thấy xe ô tô BKS29M-26xx có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Thời điểm trên, Nguyễn Hữu Nam đang điều khiển ô tô chở 1 chiếc đỉnh đồng và 2 chiếc lục bình. Khi được hỏi về nguồn gốc của những món đồ này, Nam khai nhận, chiếc đỉnh đồng có được là do Nam cùng đồng bọn là Bạch Văn Hải và Nguyễn Văn Dũng vừa trộm được từ một nhà dân ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động. Còn 2 chiếc lục bình là của Đền làng thuộc thôn Tả Hà, xã Hùng An, huyện Kim Động. Nam đang chờ Hải và Dũng quay lại Đền để trộm thêm 2 chiếc lục bình khác thì bị phát hiện.

Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng phát hiện, ngoài 2 trộm trên Bạch Văn Hải và Nguyễn Văn Dũng đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp đồ thờ cúng khác tại các ngôi đình trên địa bàn huyện Kim Động và huyện Khoái Châu gồm: Đình Năm Mẫu (xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu), Đình Quan Xuyên (thôn Quan Xuyên, xã Thành Công, huyện Khoái Châu) và Đình Phú Khê (thôn Phú Khê, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động).

Hiện cơ quan CSĐT, Công an huyện Kim Động đã thu giữ được nhiều vật chứng có liên quan. Vụ án Trộm cắp tài sản đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Gái xinh trộm đồ thờ cúng trong cửa hàng

Kiều Đỗ (t/h)