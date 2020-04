Bắt nhóm “người vận chuyển” ôm hơn 3 tạ ma túy từ Hà Tĩnh đi TP HCM với giá công 300 triệu đồng

Công an tỉnh Quảng Bình thông tin, hiện tại đơn vị đã bắt được 4 đối tượng và quyết định truy nã toàn quốc đối với 1 đối tượng khác liên quan đến hành vi vận chuyển hơn 3 tạ ma túy đá khi các đối tượng này di chuyển qua địa bàn tỉnh Quảng Bình

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h20 ngày 14/3, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp bắt giữ xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 34C-064.53 do Vàng A Thênh (SN1996, trú tại thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) và Hồ A Mạnh (SN 2000, trú tại Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) theo hướng Bắc – Nam.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Công an tiến hành kiểm tra khẩn cấp trên xe thì phát hiện 15 bao lác bên trong có chứa 310 gói tinh thể màu trắng. Tổng trọng lượng thu giữ là 307kg. Ngoài ra, Công an thu giữ 30 triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan khác.

Ngay sau đó, Công an áp giải hai nghi phạm trên xe cùng toàn bộ tang vật về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tram các đối tượng khai nhận, toàn bộ số tinh thể màu trắng trên là ma túy đá, loại Methamphetamin.

Hồ A Mạnh và Vàng A Thênh

Số ma túy trên được hai đối tượng vận chuyên thuê từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ với mức giá tiền công là 300 triệu đồng.

Từ lời khai của hai đối tượng trên, Công an mở rộng điều tra, đến ngày 20/3 thì ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1994, trú tại Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh) và Đinh Ngọc Đô (SN 1978, trú tại xã Đăk D’Rông, Cư Jút, Đắc Nông). Đến ngày 27/3 thì ra lệnh truy nã đối với Hồng Văn Páo (SN 1974, trú tại xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắc Lắc).

Đinh Ngọc Đô và Nguyễn Văn Thắng



Được biết, để triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy siêu khủng này, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động nhiều lực lượng, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ cùng phương tiện để xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan cùng tang vật của vụ án.

Hiện Công an tỉnh Quảng Bình vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ về đường dây buôn bán ma túy này.

