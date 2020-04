Bắt nhóm thanh niên 'chơi lớn' mở tiệc sinh nhật bằng ma túy bất chấp COVID-19

Ngày 12/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội và Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp kiểm tra và phát hiện nhóm thanh niên tụ tập hát karaoke và dùng ma túy trái phép, bất chấp Chỉ thị 16 và dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp.

Cụ thể, khoảng 23h20 ngày 9/4 lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Siliver Star địa chỉ số 118 đường Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Khi kiểm tra, công an phát hiện quán karaoke vẫn hoạt động, ở phòng 402 có nhóm thanh niên gồm 11 người (8 nam và 3 nữ) đang tụ tập hát karaoke, nghi sử dụng ma túy

Nhóm thanh niên trên gồm: Phạm Thanh T. (SN 1985), Nguyễn Đoan U. (SN 1992), Nguyễn Văn H. (SN 1988), Trần Văn H. (SN 1998); Nguyễn Trọng Q. (SN 1985); Nguyễn Quốc H. (SN 1985); Vũ Ngọc Th. (SN 1986); Vũ Mạnh H. (SN 1992; tất cả cùng ngụ TP Thanh Hóa); Vi Thị T. (SN 1995; ngụ huyện Như Xuân); Đàm Thị H. (SN 2000; ngụ huyện Nga Sơn) và Lê Thị H. (SN 1994; ngụ huyện Hoằng Hóa).

Cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật gồm đĩa sứ, 1 ống nhựa đang còn dính bột trắng và một số dụng cụ khác dùng để sử dụng ma túy. Khi test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều đối tượng dương tính với ketamine và các chất trong nhóm ATS (mathamphetamine, amphetamine và MDMA).

Tại trụ sở công an, các đối tượng trên khai nhận Phạm Thanh T., Nguyễn Đoan U. và Nguyễn Văn H. đã tổ chức "bữa tiệc ma túy", mời các bạn đến quán karaoke ăn chơi thác loạn mừng sinh nhật mình. Hiện 3 đối tượng trên đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Tổ chức sử dụng ma túy".

Chi Nguyễn (t/h)