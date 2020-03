Bắt nữ chủ quán cà phê võng không tên cùng 2 nhân viên U50 bán dâm cho khách giá 300.000 đồng/lượt

Qua nắm bắt tình hình, chiều ngày 28/2, Công an phường Trảng Dài phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra hành chính với quán cà phê võng không tên ở KP4C phường Trảng Dài do Đ.T.H.T. làm chủ.

Khi ập vào kiểm tra, Công an phát hiện đối tượng P.T.T.T. (45 tuổi, nhân viên quán) đang thực hiện hành vi bán dâm cho khách hàng nam trong phòng ngủ của nữ chủ quán. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn thu giữ 1 quyển sổ được cho là nơi lưu giữ toàn bộ hoạt động mại dâm của quán này.

Cơ quan điều tra đã triệu tập các nhân viên nữ và chủ quán về trụ sở Công an làm việc. Qua xét hỏi, nữ nhân viên quán đã khai nhận hành vi bán dâm cho khách nam.

Ảnh minh họa

Cũng theo lời khai của nữa tiếp viên, khi khách vào quán có nhu cầu mua dâm thì sẽ tiến hành thỏa thuận giá cả. Mỗi lượt bán dâm giá 300.000 đồng. Nhân viên sẽ phải đưa lại cho nữ chủ quán 100.000 nghìn đồng/lượt/người.

Tại cơ quan điều tra, nữ chủ quán khai báo, bản thân sẽ bán dâm cho những khách có nhu cầu với mình. Mỗi lần bán dâm thì nữ chủ quán sẽ ghi chi tiết vào trong sổ để tiện cho việc quyết toán.

Ngày 1/3, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã củng cố hồ sơ xử lý đối với chủ quán cà phê tên Đ.T.H.T. và N.T.T. (64 tuổi) về hành vi chứa chấp và hoạt động mại dâm.

Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng ập vào kiểm tra hành chính tại quán cà phê Ngọc Thu tại KP4C (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) do N.T.T. làm chủ. Tại đây, Công an phường bắt quả tang nữ nhân viên tên T.T.H. (45 tuổi) đang bán đang bán dâm cho khách tại phòng ngủ của chủ quán.

Bắt quả tang nhiều đối tượng mua bán dâm

Nga Đỗ (t/h)