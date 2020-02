“Nữ quái” 19 tuổi thực hiện trót lọt 150 vụ lừa bán khẩu trang, thu lợi trên 200 triệu

Theo tin từ Người lao động, ngày 22/2, Cơ quan cảnh sát điều Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã tống đạt quyết định bắt giữ Lê Thị Lan Na (SN 2001, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan điều tra nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị H. (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về việc bị lừa đảo qua mạng sau khi đặt mua 5 thùng khẩu trang y tế qua mạng xã hội . Theo chị H., để mua được 5 thùng khẩu trang, chị phải chuyển vào tài khoản facebook theo yêu cầu của người bán 4,6 triệu đồng. Nhưng sau khi chuyển xong thì không liên lạc được với người bán hàng, cả facebook cũng khóa ngay sau đó.

Lan Na cùng đồng bọn thực hiện trót lọt hơn trăm vụ lừa đảo

Sau khi nắm bắt thông tin, Công an đã vào cuộc điều và phát hiện ra người phụ nữ lừa đảo chính là Lê Thị Lan Na (SN 2001, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp với Công an huyện Nghĩa Đàn bắt giữ Lan Na. Đồng thời tiến hành khám xét nơi ở thu giữ 2 thẻ ATM, 2 điện thoại di động, hơn 10 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi bị bắt, đối tượng này khai nhận đã sử dụng 3 tài khoản facebook để rao bán khẩu trang y tế. Khi có khách đặt hàng, Na sẽ yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản của mình gửi cho. Khi người đặt cọc chuyển xong tiền, Na tiến hành xóa tin nhắn, khóa facebook để người mua không thể liên lạc được.

Với chiêu thức này, chỉ trong một thời gian ngắn, Na cùng một số đồng phạm đã thực hiện trót lọt đến 150 vụ vừa đảo, với số tiền chiếm đoạt được lên đến hơn 200 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra , tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan. Công an cũng thông báo, những ai là bị hại của Lan Na và đồng bọn thì liên hệ với cơ quan chức năng ngay.

Your browser does not support HTML5 video.

"Nữ quái" ở Thanh Hóa lừa bán khẩu trang, "bỏ túi" hơn nửa tỷ đồng

Nga Đỗ (t/h)