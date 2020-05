Bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng ghen tuông chém chết tình địch

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai mới đây vừa tuyên phạt sơ thẩm bị cáo Phạm Xuân Nam (41 tuổi, ngụ thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) 12 năm tù giam về tội danh ' Giết người '. Theo cáo trạng, Nam nghi ngờ hàng xóm là anh Nguyễn Hồng T. (45 tuổi) có quan hệ bất chính với vợ mình là chị Phạm Thị M. (27 tuổi). Nam quyết định bí mật theo dõi vợ và nhân tình nên đã nói dối chị M. là mình đi làm ăn xa ở Đồng Nai, rồi chủ động quay lại nhà mình, tìm cách bắt quả tang cặp đôi.

Đêm ngày 22/9/2019, Nam thấy anh T. trèo qua tường rào nhà mình rồi đi qua cửa sau vào bếp, ôm chị M. Nổi cơn ghen, Nam xông vào, bắt quả tang hai người đang tằng tịu và xô xát với anh T. Trong lúc nóng giận, anh Nam đã dùng dao rựa chém nhiều nhát, đến khi anh T. gục ngã xuống đất mới dừng lại. Mọi người nhanh chóng đưa anh T. tới Bệnh viện cấp cứu tuy nhiên vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường. Sau đó, Nam đã ra Công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo hàng xóm, gia đình anh Nam thuộc diện cận nghèo, phải vay mượn để lấy vốn làm ăn, Nam làm nghề buôn bán sửa chữa động cơ. Người dân nhận xét Nam là người chấp hành tốt mọi quy định ở địa phương, được hàng xóm quý mến. Nhà nạn nhân ở cách nhà Nam khoảng 600m, tuy nhiên chưa ai từng bắt gặp vợ anh qua lại với anh T. nên khi xảy ra vụ án mạng vì ngoại tình ai nấy đều bất ngờ. Còn về phần chị M., vợ Nam, sau khi xảy ra vụ án mạng đã bỏ nhà ra đi, để lại 3 đứa con gái của hai người cho gia đình chăm sóc.

Trước đó, Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Từ Thế Bảo (57 tuổi, ngụ tại xã Thạch Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là bà Bùi Thị L. (48 tuổi, vợ Bảo) và cháu Lê Hoàng H.N. (17 tuổi, con gái của bà L.). Bảo có quan hệ tình cảm với bà L. sau đó hai người dọn về sống chung như vợ chồng. Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây cả hai không còn sống chung, sau khi chia tay bà L. chuyển về sống chung với 3 người con ở xã Tân Thạch, huyện Châu Thành còn Bảo thì lên TP. Mỹ Tho làm thuê.

Sau đó, Bảo định nối lại tình cảm với bà L. nhưng lại nghe tin bà L. đang hẹn hò với người đàn ông khác. Bảo nổi cơn ghen, nảy sinh ý định sát hại bà L. Bảo tìm để nhà bà L., thấy có cháu N. ở nhà nên đã lấy tuýp đánh nhiều lần vào đầu cháu N. lấy dây điện thoại siết cổ đến chết. Sau đó, Bảo đợi bà L. về rồi dùng dao chém nạn nhân nhiều nhát đến tử vong. Sau đó, y quyết định treo cổ tự tử nhưng không thành.

