Bắt tại trận gã trai trẻ cầm dao tấn công nhân viên cây xăng để cướp tiền ở Hà Tĩnh

Cụ thể, giữa đêm tối mọi người bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ cửa hàng xăng dầu (thuộc xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ). Khi mọi người chạy lại gần thì phát hiện một nam thanh niên cầm dao uy hiếp một nhân viên cây xăng với mục đích cướp tiền.

Mọi người hô hoán, bao vây nam thanh niên này, đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan điều tra. Thấy bị vây bắt, kẻ này vô cùng hoảng loạn và manh động, hắn dùng hung khí thủ sẵn trong người đâm nhân viên cây xăng bị thương.

Hiện trường vụ án

Tuy nhiên, chỉ sau ít phút gây án, hung thủ đã bị khống chế, bắt giữ và bàn giao cho cơ quan chức năng. Công an bắt giữ áp giải đối tượng về đồn lấy lời khai. Mặt khác, cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai tên là Thái Mạnh Giáp (SN 1994, trú tại xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ nguyên nhân gây án.

Cách đây chưa đầy 1 tháng cũng xảy ra tình trạng cướp giật kinh hoàng tương tự. Cụ thể, giữa tháng 12/2019, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 nam thanh niên đi xe máy rồi ép phụ nữ đang chạy xe vào lề đường để cướp tài sản. Sau đó, nam thanh niên ngồi sau ngang nhiên cướp xe rồi tẩu thoát.

Đối tượng Giáp bị người dân bắt giữ ngay sau khi gây án

Điều đáng nói, mặc dù người phụ nữ đã chấp nhận “bỏ của chạy lấy người” nhưng nam thanh niên còn lại vẫn tỏ ra hung hăng, lao tới hành hung người phụ nữ này, cướp thêm tài sản.

Vừa được phát tán trên mạng xã hội , đoạn clip này đã gây nên cơn phẫn nọ cực độ trong cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là hành động cướp trắng trợn và vô cùng hung hăng.

Một số người khác nói rằng, chị em phụ nữ đi ra ngoài cần cẩn thận, tự bảo vệ bản thân. Bởi thời điểm Tết cận kề, các đối tượng trộm cướp hoạt động mạnh, ráo riết. Do đó, khi ra đường, mọi người không nên mang theo trang sức quý giá, không nên đi ở những khu vực đường vắng người qua lại.

Người phụ nữ bị nhóm đối tượng ép vào lề đường để cướp giật

