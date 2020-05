Bắt tạm giam gã chồng hờ đánh đập, lột quần áo vợ dã man vì nghi ngoại tình

Gã đàn ông 8x đã bị công an thành phố Hải Phòng bắt tạm giam để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Tin tức mới nhất ngày 8/5, tờ Tiền Phong dẫn lại thông tin từ Công an quận Ngô Quyền, Công an TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa triển khai lệnh bắt tạm giam đối tượng Hà Đức Thọ (SN 1983) để tiếp tục điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.



Được biết, Thọ chính là người đã có hành vi lột quần áo và đánh đập vợ dã man vì nghi ngoại tình. Hành động này đã được camera trong nhà ghi lại chi tiết.

Đoạn clip được camera ghi lại.



Trước đó, ngày 14/10/2019 trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông hung hãn lột đồ và hành hung người phụ nữ trẻ trước mặt người giúp việc và trẻ nhỏ khiến không ít người tức giận và phẫn nộ.



Qua quá trình điều tra và xác minh, người đàn ông trong đoạn clip được chia sẻ là Hà Đức Thọ, người phụ nữ bị hành hung là M.T.D (sinh năm 1993, chủ một spa trên đường Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng).



Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h sáng 12/10/2019. Nghi ngờ "vợ hờ" ngoại tình, Thọ nổi cơn ghen tuông nên đã lột đồ, túm tóc rồi ghì chị D. xuống nhà rồi tát, đấm liên tiếp vào người nạn nhân. Thọ còn đập phá hết đồ đạc trong nhà, đá chị D. ngã dúi dụi xuống nhà.

Ảnh cắt từ clip.



Khoảng 1 tiếng sau, 1 thanh niên khác được cho là người tình của chị D. bị Thọ đưa vào phòng, sau đó bạn đối tượng đánh đập và bắt thanh niên này quỳ lạy mặc người này liên tục xin xỏ và thanh minh.



Sự việc xảy ra nhưng không ai hay biết. Mãi đến gần 8h cùng ngày chị D. mới được gia đình phát hiện và đưa vào viện cấp cứu và trình báo vụ việc cùng clip ghi lại cho cơ quan chức năng.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Hà Đức Thọ sau khi có Quyết định phê chuẩn của VKSND quận Ngô Quyền. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra để xử lý theo đúng quy định của Pháp luật



Được biết, Thọ và chị D. chưa đăng ký kết hôn nhưng đã sống chung và có 1 đứa con. Trong khoảng thời gian sống chung, chị D. từng bị "chồng" hành hung nhiều lần nhưng đều giấu gia đình.



Thùy Nguyễn (t/h)