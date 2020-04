Bắt tên cướp manh động xịt hơi cay, lấy kim băng xuyên miệng nữ chủ quán

Do không muốn nạn nhân kêu la, tên cướp manh động đã lấy kim băng xuyên miệng nữ chủ quán.

Ngày 5/4, Phòng CSHS Công an tỉnh Bến Tre cho biết đơn vị đã bắt giữ đối tượng Cao Tấn Thanh (30 tuổi, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi ' Cướp tài sản '.

Tại trụ sở công an, Thanh khai vào ngày 23/3 vừa qua, đối tượng đi xe máy tới quán cà phê gội đầu 999 trên địa bàn xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Tại đây, đối tượng thấy nữ chủ quán là chị N.T.B.N. (33 tuổi) đeo nhiều vàng trên người nên nảy lòng tham, quyết định cướp tài sản.

Đối tượng xịt hơi cay vào mặt chủ quán, sau đó dùng dây kẽm siết cổ nạn nhân. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn dã man lấy kim băng xuyên miệng nạn nhân để người này không thể kêu cứu. Đối tượng đã lấy đi 2 vòng vàng 18K (khoảng 2,4 chỉ) cùng 1 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy S10+ của nạn nhân.

Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Số tài sản trên đã bị đối tượng đem bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Cơ quan chức năng cho biết đối tượng là một kẻ nghiện ma túy, không có nghề nghiệp. Thanh từng có 3 tiền án về tội danh Cướp giật tài sản, Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 16/3, Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cũng đã bắt giữ nhóm đối tượng chuyên lẻn vào phòng ngủ người dân, dùng dao lam rạch mùng chủ nhà để trộm cắp tài sản. Các đối tượng bao gồm Huỳnh Ngọc Phi (26 tuổi, ngụ xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), Trần Công Giang (36 tuổi) và Võ Thanh Tùng (30 tuổi, cùng ngụ huyện Thăng Bình).

Được biết, từ cuối năm 2019, trên địa bàn huyện Hòa Vang xảy ra nhiều vụ trộm, bị lấy đi nhiều tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng. Nhóm đối tượng từng bị bắt giữ trước đó, sau đi ra tù thay vì cùng nhau làm ăn lại nghiện ngập ma túy, cờ bạc. Do đó, nhóm đối tượng tiếp tục đi trộm cướp để có tiền tiêu xài. Khi đi trộm, nhóm luôn mang theo dao lam, sẵn sàng lẻn vào nhà dân, rạch màn để trộm cướp tài sản.

