Bắt tên trộm cất giấu súng quân dụng K54 tại nhà riêng

Ngày 1/5, Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Du (SN 1966, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi " Trộm cắp tài sản ". Đồng thời, công an đang tiến hành điều tra, làm rõ hành vi "Tàng trữ vũ khí quân dụng" của đối tượng.

Theo điều tra, ngày 29/4 vừa qua, Du đã đột nhập vào phòng trọ của một người phụ nữ trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Đối tượng sau đó đã lấy đi một túi xách đựng tiền, điện thoại di động với tổng giá trị khoảng hơn 30 triệu đồng. Du sau đó đem toàn bộ tài sản trộm được về phòng trọ của mình để cất giấu, chờ thời cơ đem đi tiêu thụ.

Nạn nhân sau đó đã báo tin cho cơ quan chức năng. Đội CSHS Công an quận Sơn Trà nhanh chóng vào cuộc điều tra, khoanh vùng những đối tượng tình nghi. Ngày 30/4, lực lượng chức năng đã tới khám xét nhà trọ khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Du.

Kiểm tra nhà trọ của đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện nơi Du cất giấu số tài sản trộm cướp được. Đáng chú ý, công an cũng phát hiện đối tượng đang cất giấu 1 khẩu súng quân dụng K54 cùng 2 hộp tiếp đạn. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguồn gốc, động cơ để khởi tố người này thêm hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng.

Trước đó, vào ngày 30/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an huyện Nho Quan phát hiện Trương Công Định đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho một số đối tượng nghiện tại nhà riêng ở thôn Cầu Mơ, xã Văn Phương, huyện Nho Quan. Các trinh sát đã ập vào nhà đối tượng, khống chế và bắt giữ Định.

Khi kiểm tra tại chỗ, cơ quan chức năng thu giữ 5,45gam heroin, nhiều súng, đạn, dao kiếm các loại. Quanh nhà đối tượng lắp nhiều camera, dây thép gai, nuôi chó dữ, thường khóa kín cửa khi giao dịch để tránh bị phát hiện. Được biết, Định nghiện ma túy nặng, từng có nhiều tiền án về các tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích, mua bán trái phép vũ khí quân dụng...

Bắt đường dây mua bán ma túy tàng trữ súng quân dụng

Chi Nguyễn (t/h)