Bắt tên trộm chó manh động dùng dao chém người dân khi bị phát hiện

Theo Vietnamplus, ngày 10/5, Chủ tịch UBND xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Hải Lương cho biết người dân địa phương vừa vây bắt thành công một tên trộm chó manh động. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 10/5, đối tượng Nguyễn Văn Hải (38 tuổi, trú tại phường Đức Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã đi môtô BKS 73P1-03156 tới thôn Rẫy, xã ạn Trạch với mưu đồ trộm chó. Đối tượng đang đánh bả chó và định thực hiện hành vi trộm chó thì bị ông Nguyễn Văn L., người dân thôn Rẫy phát hiện, tri hô kêu cứu.

Đối tượng trộm chó Nguyễn Văn Hải

Lúc này, thấy bị phát hiện, Hải đã manh động cầm dao lao vào ông L. đâm chém khiến nạn nhân bị thương ở đâu. Phát hiện sự việc, người dân thôn Rẫy, xã Vạn Trạch đã cùng nhau vây bắt đối tượng, báo tin cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, ông an xã Vạn Trạch và Công an huyện Bố Trạch đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 con chó bị đánh bả nặng khoảng 10kg, 15 bả chó, 2 con dao cùng 1 chiếc moto đã bị cháy. Hiện Công an huyện Bố Trạch đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào ngày 13/4, Công an tỉnh Ninh Bình đã triệu tập Nguyễn Văn Oánh (44 tuổi, trú tại Hà Nam) và Mai Lý Quỳ (25 tuổi, trú tại Ninh Bình) để làm rõ hành vi Giết người. Nạn nhân là anh Đinh Văn Q. (37 tuổi). Trưa ngày 10/4, gia đình ông Nguyễn Văn T. (60 tuổi) tại thôn Đồng Phú (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) phát hiện 2 đối tượng đi xe máy dùng xung kích điện làm choáng một con chó nên tri hô hàng xóm. Anh Q. đi xe qua nghe thấy tiếng tri hô nên đã tham gia truy bắt hai đối tượng.

Ảnh minh họa

Thấy có người đuổi theo, hai đối tượng dùng xung điện chống trả. Anh Q. đuổi theo hai đối tượng được khoảng 350m thì ngã xuống ao, khi người dân trục vớt lên thì nạn nhân đã tử vong. Nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân tử vong do có 2 vết thương thấu phổi, thấu tim. Tang vật thu được là một đoạn gỗ dài 30 cm, hai đầu buộc dính hai thanh sắt có mũi nhọn kết nối với một đoạn dây điện.

Tại Việt Nam, tình trạng đánh bả, dùng xung kích điện để trộm chó diễn ra thường xuyên, những tên trộm thường rất manh động và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện. Nhiều vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra khi người dân cố gắng truy bắt những tên trộm chó.

