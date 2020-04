Bắt thiếu nữ nhờ bạn trai đi dằn mặt đối phương dẫn đến vụ án mạng thương tâm ở TP Mỹ Tho

Liên quan đến vụ người đàn ông bị chém tử vong trước phòng trọ, ngày 14/4, Công an tỉnh Tiền Giang đã ra lệnh bắt tạm giữ đối với Võ Thị Bảo Trân (24 tuổi, ngụ thành phố Mỹ Tho) và Nguyễn Minh Tài (24 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho) để điều tra vụ giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Kim Vinh (40 tuổi, ngụ thành phố Mỹ Tho).

Trước đó, Công an đã tiến hành bắt giữ các đối tượng tham gia vụ truy sát gồm: Nguyễn Phúc Thảo (25 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho); Võ Anh Tú (28 tuổi, ngụ xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo); Nguyễn Minh Trí (28 tuổi), Trần Tiến Thiện (25 tuổi) cùng ngụ xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang; Nguyễn Thanh Liêm (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho).

Theo điều tra bước đầu, Công an xác định Thảo và Tú là người trực tiếp dùng dao chém anh V.. Thảo khai, tối ngày 10/4, Võ Thị Bảo Trân đánh bài cình anh Vinh và một số người khác tại khu trọ. Trong lúc đánh bài, Trân và anh Vinh xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Trân đi gặp người yêu và nhờ đến đánh anh Vinh để dằn mặt.

Hiện trường vụ án

Nghe xong chuyện của người yêu, Thảo rủ thêm một số đối tượng khác mang theo hung khí và mượn 1 khẩu súng ngắn để đi tìm anh Vinh dằn mặt cho bạn gái. Khoảng 16h ngày 11/4, Thảo cùng 5 đối tượng khác bịt kín mặt, đi 3 xe máy che biển mang theo hung khí đến khu trọ tìm anh Vinh.

Khi thấy anh Vinh đang ngồi trước cửa phòng trọ, nhóm này xông vào đánh đạp, chém loạn xạ. Bị tấn công, anh Vinh chỉ biết cố gắng chạy thoát thân nhưng chạy được vài bước thì gục xuống. Do vết thương quá nặng nên anh Vinh đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Nói về đối tượng Trân, anh Trần L. (bạn anh Vinh, ngụ tại TP Mỹ Tho) cho biết: “Tôi có tìm hiểu thì biết được ngày 10/4, anh Vinh có xảy ra xích mích với một phụ nữ tên Trân trong lúc đánh bài. Nhỏ này làm việc cho một quán karaoke và thường đến chơi đánh bài ở gần nhà trọ, nơi anh Vinh bị truy sát. Trân rất hỗn láo, gặp ai cũng xưng hô “mày – tao” nên bị anh Vinh chửi và có đá một cái. Trân tức tối và tuyên bố sẽ thuê người chém chết anh Vinh. Anh Vinh vốn trải đời nhiều nên cũng không đề phòng lời thách đố của hậu bối. Ai có ngờ, anh ấy lại bị chém lén, đánh hội đồng. Chiều đó, anh Vinh đến nhà trọ chơi với bạn như mọi ngày nên bọn chúng nắm được hành tung và ra tay”.

Hiện Công an tỉnh Tiền Giang vẫn đang mở rộng điều tra vụ án.

