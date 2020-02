Đang mang bầu, 'tú bà' vẫn cùng nhân viên bán dâm trong tiệm cắt tóc giá 150.000 đồng/lượt

Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 “tú bà” tổ chức bán dâm trong tiệp cắt tóc trên địa bàn thành phố. Cụ thể, “tú bà” Nguyễn Thị Hiền (27 tuổi, ngụ tại thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vâng, Đà Nẵng) bị bắt tạm giam 4 tháng; còn Nguyễn Thị Mỹ Dung (38 tuổi, ngụ tại Quảng Nam) đang mang thai được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, Công an quận Cẩm Lệ sau khi mật phục đã ập vào kiểm tra đột xuất 2 tiệm cắt tóc là Hồng Trâm và Anh Đào lúc 21h45 ngày 17/2. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Thị Mỹ Dung và L.T.M. (28 tuổi, quê ở Thừa Thiên Huế) đang bán dâm cho khách.

Tại đây, cơ quan chức năng còn phát hiện “tú bà” Nguyễn Thị Hiền cùng 2 gái bán hoa khác là A.L.T.A. (dân tộc Cơ Tu) và H.N (26 tuổi, quê ở Quảng Nam). Các đối tượng này hoạt động từ 20h ở hai tiệm cắt tóc.

"Tú bà" Nguyễn Thị Hiền tại cơ quan điều tra

Tuy nhiên, khi mới hoạt động đước 2 tiếng thì Công an ập vào kiểm tra phát hiện A. và N. đang bán dâm cho 3 khác, thu về 450.000 đồng/người. Cùng thời điểm, Công an phát hiện Nguyễn Thị Mỹ Dung đang mang bầu cũng bán dâm 2 lần, thu về 299.000 đồng (khách đang nợ 1.000.000 đồng). Ngoài ra, L.T.M. đã chiều khách “tàu nhanh” được 150.000 đồng. Các đối tượng đang chuẩn bị tiếp lượt khách tiếp theo thì bị bắt quả tang.

Trong quá trình lấy lời khai các đối tượng, cơ quan điều tra phát hiện tháng 9/2019, Hiền đã đến khu vực dộc Võng (cầu vượt Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) tổ chức hoạt động mại dâm.

Tại đây, Hiền thuê hai ngôi nhà trên đường Trường Sơn mở tiệm cắt tóc Hồng Trâm và Anh Đào. Hiền rủ thêm Nguyễn Thị Mỹ Duyên cùng tổ chức mại dâm và kinh doanh dịch vụ làm tóc.

Hiền và Duyên thỏa thuận, mỗi cuốc bán dâm sẽ có giá 150.000 đồng/lượt “tàu nhanh”, trong đó gái mại dâm được 100.000 đồng, số còn lại của hai “tú bà” tự ăn chia với nhau.

Cơ quan Công an TP Đà Nẵng đã đưa 3 gái bán dâm tại 2 tiệm làm tóc này đến cơ sở xã hội để giáo dưỡng, rèn luyện. Đồng thời mở rộng điều tra vụ việc.

Nga Đỗ (t/h)