Bắt xe khách đi gặp bạn trai quen qua Facebook, thiếu nữ 15 tuổi bị 3 kẻ nghiệp ngập cưỡng hiếp

Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng nghiện ma túy dụ dỗ, hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi. 3 đối tượng trên cùng trú thị xã Ba Đồn đã sử dụng ma túy sau đó dâm ô bé gái.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an

Công an thị xã Ba Đồn khởi tố 2 đối tượng Trần Văn Hùng (20 tuổi, xã Quảng Văn), Đoàn Văn Thiết (35 tuổi, xã Quảng Hòa) về tội về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", đối tượng Cao Xuân Tú (22 Tú, xã Quảng Hải) về về tội " Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Theo thông tin ban đầu, Hùng quen biết em B.T.N. (15 tuổi, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) qua Facebook và hẹn gặp cháu N. Ngày 27/3, N. đón xe khách gặp Hùng tại thị xã Ba Đồn. Tại đây, Hùng đón N. rồi đưa về nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Đến sáng 28/3, Hùng đưa N. đến nhà Thiết chơi, các đối tượng đã sử dụng ma túy tại đây.

Ảnh minh họa

Sau đó, Hùng và Thiết đưa N. đến một nhà nghỉ khác ở thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn; tại đây Thiết đã quan hệ tình dục với cháu N. Đến chiều cùng ngày, Hùng tiếp tục có hành vi quan hệ với N. lần hai. Đến tối ngày 28/3, Tú là bạn của hai đối tượng trên đã tới phòng nghỉ cháu N. đang ở, cùng sử dụng ma túy với Hùng và Thiết, tại đây Tú cũng có hành vi dâm ô với cháu N. Đến ngày 29/3, Hùng lại đưa N. tới nhà nghỉ và quan hệ tình dục lần thứ 3.

Sau đó, cháu N. đã làm đơn tố giác các đối tượng trên, gửi tới cơ quan chức năng. Sau khi nhận đơn, Công an thị xã Ba Đồn đã điều tra, làm rõ và bắt các đối tượng liên quan. Tại cơ quan điều tra, sau thời gian đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của Pháp luật

Your browser does not support HTML5 video.

Bắt đối tượng nghiện, hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Chi Nguyễn (t/h)