Bắt xe khách vượt gần 100km từ Vũng Tàu lên Đồng Nai cướp tiền trạm thu phí để… trả nợ tín dụng đen

Theo tin từ Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai ), ngày 7/1/2020, đơn vị đã bắt tạm giữ hình sự đối với đối tượng Đặng Đình Thiên (SN 1987, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) để phục vụ điều tra về hành vi cướp tài sản theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Theo điều tra ban đầu, Đặng Đình Thiên có vay nợ tín dụng đên. Thời gian gần đây người của tín dụng đen ráo rác tìm Thiên để đòi nợ. Nhưng thời điểm này, Thiên hoàn toàn không có khả năng để trả nợ.

Trong lúc loay hoay tìm phương án kiếm tiền trả nợ, Thiên chợt nảy ra ý định cướp tiền trạm thu phí. Nghĩ là làm, rạng sáng ngày 3/1, Thiên bắt xe khách từ huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đi đến trạm thu phí 51 (thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Đến đây, Thiên bảo tài xế dừng xe cho xuống.

Vì vẫn còn khá sớm xe cộ ít lưu thông nên Thiên phát hiện cabin số 6 rất vắng người. Gã trai trẻ di chuyển đến gần rồi bất ngờ khống chế nhân viên trạm thu phí, giật lấy bọc tiền trong tủ rồi tháo chạy.

Đối tượng Thiên tại cơ quan điều tra

Ngay sau khi Thiên bỏ đi, người nhân viên bị khống chế đã trình báo sự việc đến bảo vệ trạm thu phí và trình báo sự việc lên cơ quan công an huyện Long Điền. Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành đã có mặt tại hiện trường, trích xuất camera an ninh xác định đối tượng gây án và tiến hành truy bắt.

Đến khoảng 7h cùng ngày, tổ điều tra bắt giữ được Thiên khi đối tượng này đang lẩn trốn. Đồng thời cơ quan điều tra cũng thu giữ được tang vật của vụ án là bọc tiên. Qua kiểm tra, phát hiện, Thiên đã cướp gần 40 triệu đồng tại trạm thu phí 51 đường Cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.

Tại cơ quan điều tra , Thiên đã cúi đầu nhận tội và thành khẩn khai báo về hành vi của mình. Thiên khai do vay nợ tín dụng đen không có khả năng chi trả nên đã làm liều đi cướp ở trạm thu phí để lấy tiền trả nợ.

Liên quan đến vụ án, nhằm động viên tinh thần của cán bộ, chiến sĩ đã tham gia phá án nhanh, lãnh đạo Công an huyện Long Thành đã khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích phá án.

Your browser does not support HTML5 video.

Trước đó đã từng có vụ cướp tấn công trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây

Nga Đỗ (t/h)