BCAA là gì mà dân tập thể hình nhất định phải biết?

Định nghĩa BCAA

BCAA là chuỗi axit amin thiết yếu, hay còn gọi là Brabchesd- Chain Amino Acid, gồm chuỗi 3 axit amin thiết yếu leucine, isoleucine và valine. Đây là những hợp chất hữu cơ liên kết chặt chẽ với nhau, tạo nên phân từ protein, đóng vai trò trong việc xây dựng cơ bắp



BCAA là chất mà cơ thể không thể tự tổng hợp được, mà chỉ nạp vào bằng thực phẩm hay bổ sung. Chúng ta có thể nạp vào cơ thể các loại tăng cơ giảm mỡ hay có thể dùng các loại thực phẩm bổ sung, chức năng để cung cấp BCAA cho cơ thể.

BCAA giúp ích cho việc cải thiện cơ bắp

Để hiểu rõ hơn về quá trình hấp thụ BCAA vào cơ thể, chúng ta cùng tìm hiều một chút về axit amin đã nhé. Về định nghĩa amino acid (axit amin) là các hợp chất hữu cơ liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành phân một phân từ protein. Khi bạn ăn thức ăn, một phân tử protein được nạp vào cơ thể sẽ được phân tách thành 18 axit amin khác nhau. Trong đó có 9 loại cần thiết và 9 loại không cần thiết, chúng đi vào máu, giúp xây dựng, phục hồi và giúp cơ bắp phát triển.



Chuỗi BCAA sở hữu 3 loại axit amin thiết yếu nhất, do đó nó là lựa chọn hoàn hảo nhất cho người tập thể hình.





Sức mạnh của 3 loại axit amin trong BCAA

Valine: Thành phần này giúp ngăn ngừa quá trình cơ bắp bị di hóa, chứa nhiều trong các loại đậu nành, phô mai không béo, cá, thịt và rau xanh.



Leucine: Có tác dụng phục hồi cơ nắp sau khi tập luyện, cân bằng lượng đường trong máu để sản sinh năng lượng cần thiết khi luyện tập.



Isoleucine: Giúp xây dựng và kích thích cơ bắp nạc phát triển, giảm tình trạng mỡ thừa tích tụ.

Công dụng của BCAA với người bệnh gan:



Không chỉ hỗ trợ người tập luyện thể hình, BCAA còn giúp cải thiện Sức Khỏe với người bị xơ gan. Ước tính, có khoảng 50% những người bệnh xơ gan sẽ phát triển thành bệnh não gan. Bệnh xảy ra khi não mất chức năng do gan không thể loại bỏ độc tố khỏi máu.



Việc sử dụng BCAA có thể mang lại hiệu quả cho những người mắc bệnh não gan. Một đánh giá của 16 nghiên cứu bao gồm 827 người mắc bệnh não gan cho thấy, việc bổ sung BCAA có tác dụng tốt đối với các triệu chứng và dấu hiệu của bệnh, tuy nhiên không thể làm giảm dấu hiệu tử vong.





Vai trò của BCAA trong tập luyện thể hình



Nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh, bổ sung BCAA trước khi tập tạ sẽ giúp đẩy nhanh quá trình tổng hợp protein, chống mất cơ, giảm quá trình phá hủy cơ bắp sau khi tập luyện.



Tuy axit amin BCAA không thể tăng cơ bắp tốt như protein, nhưng khi dùng 6-10 gr trước khi tập tạ giúp bạn tập luyện được tốt hơn, kích thích cơ nở to ra và giúp hồi phục nhanh chóng sau tập.

Bên cạnh đó, các loại axit amin này được phân tách trong suốt buổi tập và được sử dụng làm nguồn năng lượng tức thời.





Có thể bổ sung thay thế BCAA bởi các thực phẩm giàu protein

Hiện nay có nhiều loại thực phẩm bổ trợ BCAA được bày bán trên thị trường. Tuy nhiên, bạn cũng có thể bổ sung nó bởi các thực phẩm giàu protein như trứng, thịt và các sản phẩm làm từ sữa hay các thực phẩm bổ sung dưới dạng bột.





