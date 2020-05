Bé 2 tuổi nôn ra máu vì uống nhầm thuốc tẩy trắng đựng trong chai nước khoáng

Trẻ 2 tuổi nhập viện trong tình trạng nôn ra máu, viêm phổi do uống nhầm thuốc tẩy trắng giày dép được người lớn đựng trong chai nước khoáng.

Những vụ việc trẻ bị ngộ độc hóa chất xảy ra thường xuyên do sơ suất của người lớn từ việc bảo quản hóa chất không đúng cách.

Thông tin từ Đơn vị cấp cứu Khoa Nhi - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh về một bệnh nhi 2 tuổi nhập viện do uống phải chất tẩy trắng giày dép.



Ngày 7/5, trẻ nhập viện trong tình trạng quấy khóc, ho, thở nhanh, nôn ra máu. Sau khi tiến hành các xét nghiệm cần thiết trẻ được chẩn đoán viêm phổi, xuất huyết tiêu hóa trên, nghi do ngộ độc chất tẩy trắng giày dép.

Hình ảnh chụp X-quang phổi bệnh nhi



Theo lời kể của gia đình, trẻ có uống nhầm phải chất tẩy trắng giày dép đựng trong vỏ chai nước khoáng. Sau uống, trẻ ho sặc, nôn nhiều và ngất đi gia đình vội đưa trẻ đi cấp cứu.



Khi đưa đến bệnh viện, các bác sĩ lập tức cho trẻ thở oxy, đặt sonde Khi đưa đến bệnh viện, các bác sĩ lập tức cho trẻ thở oxy, đặt sonde dạ dày , truyền dịch, tiêm kháng sinh, dùng thuốc giảm tiết axit. Sau cấp cứu tình trạng em bé đã ổn định.



Theo BSCKI Đào Thị Loan – Phó trưởng khoa Nhi Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết: Đối với các trường hợp trẻ uống phải các chất tẩy rửa tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ có thể xảy ra như gây Theo BSCKI Đào Thị Loan – Phó trưởng khoa Nhi Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết: Đối với các trường hợp trẻ uống phải các chất tẩy rửa tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ có thể xảy ra như gây bỏng niêm mạc đường tiêu hóa, suy hô hấp, có những trường hợp gây chít hẹp thực quản, dò thực quản…



Tại khoa Nhi của bệnh viện cũng đã từng tiếp nhận và điều trị cho rất nhiều trường hợp trẻ uống phải nước lau kính, dầu hỏa, dung dịch axetone…

Chất tẩy trắng giày dép đựng trong vỏ chai nước khoáng



Cha mẹ lưu ý một số dấu hiệu nhận biết trẻ bị ngộ độc hóa chất như: Đau họng, buồn nôn và nôn, môi lưỡi đỏ hoặc bị phồng rộp, chảy máu. Đau tức thượng vị, lan ra khắp bụng. Khó thở, thở gấp, mặt mũi tím tái, thở cánh mũi phập phồng, co kéo cơ hô hấp ở cổ, có biểu hiện của suy hô hấp, có tiếng rên rít lên do thanh quản bị co thắt. Da xanh xao nhợt nhạt, da nổi các vân tím, một số bé bị mất ý thức, hoảng loạn, la khóc, thậm chí rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Bác sĩ khuyến cáo tới các bậc cha mẹ cần hết sức cẩn trọng đối với các hóa chất, chất tẩy rửa tại gia đình, cần để xa tầm tay trẻ em. Tuyệt đối không nên đựng trong các loại hóa chất trong các loại chai dễ nhầm lẫn với đồ uống.



Ngay khi phát hiện trẻ uống nhầm hóa chất cần bình tĩnh bởi những bước xử lý đầu tiên là rất quan trọng. Cần cho trẻ uống thật nhiều nước hoặc uống sữa để làm loãng lượng dung dịch rồi đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để điều trị.



Với việc uống nhầm hóa chất, cha mẹ không nên cố gắng gây nôn cho trẻ bởi hầu hết hóa chất có bản chất ăn mòn, nếu gây nôn sẽ chỉ làm tổn thương niêm mạc họng nặng hơn. Riêng với trường hợp ngộ độc thuốc trừ sâu, phụ huynh cần móc họng gây nôn cho trẻ. Chỉ gây nôn khi trẻ còn tỉnh táo. Khi đưa trẻ đi cấp cứu hãy mang theo mẫu hóa chất nghi ngờ trẻ uống nhầm để phục vụ điều trị.



