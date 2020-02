Bé 3 tháng tuổi nhiễm nCoV tại Vĩnh Phúc được điều trị như thế nào?

Bệnh nhi bị lây bệnh do trước đó có tiếp xúc gần với bà ngoại là bệnh nhân P. T. B. Đáng nói, bà B. bị lây bệnh từ con gái là bệnh nhân N.T.D mắc bệnh sau khi cùng đoàn 8 công nhân từ Vũ Hán về nước. Sau điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân D. được ra viện ngày 10/2/2020.

Một em bé ở Vũ Hán được phát hiện dương tính với virus corona 30 tiếng sau sinh

Trường hợp đầu tiên nhiễm nCoV là trẻ em làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ lây bệnh cho trẻ nhỏ trong cộng đồng. Thông tin về ca bệnh này, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, cho hay đây vẫn là ca bệnh lây trong cộng đồng ở Vĩnh Phúc và có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc.



Ông Phu cho hay, việc trẻ nhỏ nhiễm bệnh là điều đã được tính trước, không nằm ngoài dự đoán của ngành y tế. Bản chất của nCoV lây lan qua tiếp xúc trực tiếp hay hít phải virus có trong dịch tiết nên bất cứ ai cũng có khả năng nhiễm virus.

Nói về phương hướng điều trị cho bệnh nhi này, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, cho biết, trẻ sơ sinh nhiễm bệnh không phải là điều lạ. Đặc biệt bệnh nhi này ở chung với người mắc bệnh 4 ngày thì việc lây bệnh là hoàn toàn dễ hiểu.



Vấn đề được quan tâm hiện nay là trẻ nhỏ nhiễm nCoV có nguy hiểm không và hướng điều trị như thế nào. BS Khanh cho biết, các triệu chứng hiện tại của bệnh nhi là chảy nước mũi, ho, sốt không rõ ràng. Hiện tại, bệnh nhi này chỉ cần bù đủ nước bằng cách cho bú nhiều cữ.

Cũng trong chiều 11/2, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế thông tin tới báo chí về trường hợp này. Theo đó, Bộ Y tế sẽ cử các chuyên gia xuống Vĩnh Phúc để hỗ trợ công tác điều trị cho bệnh nhi.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế

Với việc ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm nCoV là trẻ nhỏ, ông Lương Ngọc Khuê nhận định tình hình dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp và có dấu hiệu lan rộng. Như vậy đến nay, Việt Nam đã ghi nhận các trường hợp nhiễm nCoV ở đủ các đối tượng từ trẻ em, phụ nữ, nam giới đến người cao tuổi có bệnh nền.



Your browser does not support HTML5 video.

WHO hướng dẫn rửa tay đúng cách ngăn ngừa virus corona