Bé 6 tuổi liệt nửa người vì bị anh nghịch súng hơi bắn vào lưng, đạn xuyên qua tủy sống

Zing.vn thông tin, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP. Hồ Chí Minh cho biết, ngày 17/2 đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp bé trai 6 tuổi ở Lâm Đồng nhập viện với tình trạng liệt 2 chân, vết thương do đạn bắn ở vùng lưng.

Tại bệnh viện, bệnh nhi được các bác sĩ chụp CT Scan ngực, làm các xét nghiệm tiền phẫu. Kết quả chụp CT Scan cho thấy, viên đạn chì bị bắn vào lưng đã xuyên vào tủy sống ngực của bé.



Sau đó, các bác sĩ điều trị khoa Ngoại Thần kinh của bệnh viện quyết định mổ khẩn cấp lấy viên đạn chì cho bệnh nhi.



Theo báo Tổ Quốc, sau hơn 1 giờ phẫu thuật, viên đạn đã được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhi. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết do viên đạn xuyên ngang, làm tổn thương tủy sống nên khả năng để lại di chứng rất cao, khả năng phục hồi như bình thường rất khó.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần hết sức lưu ý cho các bé chơi đồ chơi phù hợp lứa tuổi, tránh để trẻ tiếp xúc các vật có tính sát thương dễ gây nguy hiểm đến tính mạng.

