Bé gái 13 tuổi bị dẫn vào nhà nghỉ hiếp dâm vì tin lời gã “yêu râu xanh”

Công an huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang ) đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Luật (33 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là cháy N.T.Y. (13 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, Luật lên Bắc Giang làm thuê và thông qua mạng xã hội thì quen được cháu Y.. Đến ngày 8/3, Luật rủ cháu bé đi chơi và hứa sẽ tặng quà. Nghe thấy lời mời hấp dẫn nên cháu Y. đồng ý luôn.

Tuy nhiên, Luật lại dẫn cháu Y. vào nhà nghỉ ở thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế để quan hệ tình dục. Sau khi “hành sự” xong, Đạt đưa cháu bé về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ảnh minh họa



Đến giữa tháng 3/2020, gia đình cháu Y. biết chuyện nên đã đưa con lên Công an tố cáo hành vi đồi bại của Luật. Ngay lập tức, Đến giữa tháng 3/2020, gia đình cháu Y. biết chuyện nên đã đưa con lên Công an tố cáo hành vi đồi bại của Luật. Ngay lập tức, Công an triệu tập đối tượng này lên trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Luật đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Yên Thế điều tra làm rõ để xử lý theo đống quy định Pháp luật

Cũng trong ngày 24/3, Công an huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) thông tin, đơn vị đã lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng trong vụ Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Hai đối tượng phạm pháp là Trần Tấn Hưng (21 tuổi, trú tại huyện Long Điền) và Nguyễn Sơn Hồng Lâm (22 tuổi, trú tại huyện Đất Đỏ).

Theo thông tin ban đầu, trước đó Công an nhận được tin báo của chủ nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ về việc có 2 thanh niên thuê phòng cùng 1 cô gái có dấu hiệu bất thường.

Qua xác minh, Công an xác định được cô gái đó là N.T.L (15 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk). Cả hai đối tượng Hưng và Lâm đều giao cấu với bé gái tại nhà nghỉ.

Theo Điều 142 Bộ luật Hình sự, người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ, thì bị phạt 7-15 năm tù. Nếu phạm tội làm nạn nhân có thai hoặc gây tổn hại Sức Khỏe, tinh thần từ 31% trở lên có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Nga Đỗ (t/h)