Chân dung gã thanh niên 9X đánh con gái 4 tuổi của nhân tình tử vong chỉ vì nghịch nước

Tin tức mới nhất ngày 29/4, theo Tiền Phong thông tin, sáng nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với VKS nhân dân tỉnh thực nghiệm điều tra vụ án nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 128 đường Hùng Quốc Vương (phường Minh Nông, TP Việt Trì).



Cụ thể, theo đại tá Lưu Đức Tỉnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Đoàn Thao (28 tuổi, trú tại phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, Phú Thọ) để làm rõ hành vi giết người.



Được biết, nạn nhân là cháu Nguyễn Hà An N. (4 tuổi) - con gái người tình của Thao.

Chân dung đối tượng Phan Đoàn Thao.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thao là người đã có gia đình . 9x có quê gốc ở Ninh Bình, cùng vợ và các con ở nhà để lên Việt Trì (Phú Thọ) làm ăn. Khi vợ về quê sinh con thứ 3, Thao cặp kè với chị Hà Thị Hải Y. (SN 1995, trú tại phường Nông Trang, thành phố Việt Trì) - mẹ đẻ của cháu N. Đến ngày 20/4, chị Y. đưa con gái sang ở cùng với người tình tại số nhà 128 Hùng Quốc Vương.



Đến khoảng 15 giờ chiều 23/4, thấy bé N. nghịch nước trong nhà vệ sinh tầng 2, Thao đã lớn tiếng quát mắng rồi lôi cháu ra ngoài đánh. Khi đang giằng co, gã đàn ông 28 tuổi đã dùng chân đá mạnh vào ngực nạn nhân. Cú đá này khiến cháu bé đập mạnh vào tường, bất tỉnh tại chỗ.



Theo Thanh Niên, dù đã cố hô hấp nhân tạo khi thấy cháu N. bất tỉnh nhưng không có kết quả, sau đó đưa cháu đến Trung tâm sản nhi tỉnh Phú Thọ cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.



Quá trình khám nghiệm cho thấy, cháu N. bị vỡ gan, tụ máu dưới bao gan, cuống gan và đầu tụy. Không những thế, cháu còn bị vỡ thủng mặt trước bên phải tĩnh mạch chủ dưới đoạn trong khoang màng tim; trên vùng mặt và vùng cổ có nhiều vết xây xát da, bầm tím, tụ máu.



Thao đã thực hiện lại hành vi trùng khớp với lời khai của mình tại cơ quan công an.

Đáng nói là trước đó, Thao còn nói dối cháu N. tử vong là ngã từ cầu thang xuống và muốn đưa cháu về quê người tình để an táng.



Đến sáng 29/4, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với VKSND cùng cấp tổ chức thực nghiệm hiện trường. Theo đó, Thao đã thực hiện lại hành vi trùng khớp với lời khai của mình tại cơ quan công an.

Chia sẻ về vụ việc, đại tá Tỉnh cho biết, Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ đồng thời làm rõ những người có liên quan. Trong số đó, nếu mẹ nạn nhân biết chuyện nhưng không trình báo cũng sẽ bị xem xét về hành vi không tố giác tội phạm.



Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.



Bà ngoại khóc hết nước mắt, nói về bé 3 tuổi bị mẹ ruột, cha dượng đánh tử vong. Nguồn: Báo Thanh Niên



Thùy Nguyễn (t/h)