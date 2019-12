Bé gái 5 tuổi ăn nhầm thuốc diệt chuột, xử lý thế nào để kịp thời cứu mạng trẻ?

Đó là trường hợp của cháu Ng.H.A (5 tuổi) ở xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Gia đình kể lại cháu A. vô tình nhìn thấy lọ thuốc diệt chuột màu hồng bắt mắt ở trong bếp nên tò mò cắn ra uống thử, nào ngờ đó chính là lọ thuốc diệt chuột.

Uống xong bé gái có biểu hiện đau miệng và nôn trớ rất nhiều. Rất may gia đình đã phát hiện kịp thời và đưa trẻ tới cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều. Tại đây, sau quá trình sơ cứu bé được chuyển tiếp lên bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Tại Khoa Nhi bệnh viện, các bác sĩ tiến hành rửa dạ dày , sử dụng than hoạt tính và theo dõi sát sao. Hiện, Sức Khỏe của Ng.H.A đã ổn định.

May mắn bé gái được cấp cứu kịp thời



Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Trưởng khoa Nhi, bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết, đây là trường hợp đầu tiên cháu bé uống nhầm thuốc diệt chuột trong năm nay. Rất may là trẻ được phát hiện và cấp cứu kịp thời nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm.

Theo các bác sĩ, các loại thuốc chuột trên thị trường hiện nay hầu hết có chất độc warfarin. Chất này gây xuất huyết khi sử dụng quá liều như xuất huyết chảy máu chân răng, chảy máu cam, chảy máu dưới kết mạc mắt, chảy máu não, tụ máu trong cơ… thậm chí là ngộ độc tuần hoàn, thần kinh và tổn thương hô hấp và tử vong.

Những loại thuốc diệt chuột bắt mắt rất dễ khiến trẻ nhầm lẫn là kẹo ăn được

Thời gian 'vàng' để cấp cứu trong trường hợp ăn hay uống nhầm thuốc diệt chuột là 6 tiếng. Nạn nhân cần được sử dụng các biện pháp ngăn ngừa hấp thu chất độc như rửa dạ dày, dùng than hoạt và sử dụng chất giải độc đặc hiệu (vitamin K) càng sớm càng tốt.



Bác sĩ khuyến cáo cách xử trí trẻ ăn nhầm các loại thuốc như sau: Nếu trẻ còn tỉnh cha mẹ hãy gây nôn để tống khứ những gì đã ăn nhầm ra ngoài. Nếu không thể nôn khan hãy cho trẻ uống nhiều nước ấm rồi gây nôn để loại bỏ chất độc khỏi cơ thể. Trường hợp trẻ đã mê man, bất tỉnh thậm chí co giật thì không gây nôn mà gọi người đưa nạn nhân tới cơ sở y tế càng sớm càng tốt.



Vì hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thuốc diệt chuột, diệt cỏ và các loại thuốc độc có màu sắc bắt mắt, hình thù giống kẹo và có mùi thơm khiến trẻ em nhầm tưởng là đồ ăn được. Do đó, cha mẹ hãy chủ động hướng dẫn con cách phân biệt, chỉ cho trẻ biết vị trí để thuốc chuột khác với vị trí để đồ ăn.



