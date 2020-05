Bé gái 7 tháng tuổi hóc đốt xương vào phổi, suýt nguy kịch vì ăn dặm bằng cháo lươn

Tin tức mới nhất ngày 19/5, Zing dẫn lại thông tin từ BSCKI Nguyễn Cát Phương Vũ (khoa Hồi sức tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố HCM) cùng ngày cho biết, đơn vị vừa tiến hành cấp cứu cho bé gái 7 tháng tuổi (ngụ An Giang) bị hóc dị vật khi tập ăn dặm.



Theo người nhà bệnh nhi, vào khoảng 11h sáng 14/5 gia đình có tập cho bé ăn cháo lươn. Sau khi ăn, bé bỗng ho sặc sụa, khạc ra xương lươn lẫn ít máu đỏ tươi lượng ít khoảng 2 lần và được người nhà đưa đến trung tâm y tế địa phương.

Bé được chuyển lên Bệnh viện An Giang do ngày càng khó thở. Tại đây, bệnh nhi được bác sĩ cho thở oxy, phun thuốc khí dung, đặt ống giúp thở rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.



Sau khi thăm khám, chụp phim khẩn và hội chẩn, các bác sĩ Cấp Cứu và Hô Hấp tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố nghi ngờ dị vật bé bị hóc đã gây tắc nghẽn một nhánh phổi, gây ứ khí toàn bộ nửa trên phổi phải. Các bác sĩ quyết định phối hợp cùng các bác sĩ gây mê tiến hành nội soi cho bé.



Trong quá trình này, TS.BS Trịnh Hồng Nhiên - Trưởng khoa Hô hấp, Trưởng ê-kíp nội soi hô hấp đã phát hiện ra dị vật là đốt xương lươn nằm bít hoàn toàn phế quản trung gian bên phải. Đốt xương nhiều gai sắc nhọn, trơn tuột và rất khó gắp.

Theo Tổ Quốc, để hạn chế tổn thương niêm mạch đường thở của bệnh nhi, các bác sĩ phải thận trọng khi thao tác. TS.BS Trịnh Hồng Nhiên cùng ekip đã soi kiểm tra thông thoáng toàn bộ đường thở. Sau đó, phim chụp kiểm tra cho thấy 2 phế trường đã sáng đều, tình trạng viêm phổi cải thiện nhanh chóng. Bé đã đáp ứng kháng sinh, cai máy thở tốt, lực thở khá và Sức Khỏe cũng dần ổn định.



TS Nhiên khẳng định, may mắn là cháu bé được đưa đi khám và chuyển tuyến sớm và kịp thời khi dị vật chưa hoại tử nhiễm trùng, tạo ổ mủ áp xe hay rơi vào bít tắc đường thở chính. Nếu tình trạng này xảy ra, nó có thể gây ngưng thở, cấp cứu không kịp sẽ dẫn đến tử vong.



BS cũng khuyến cáo, dù thịt lươn chứa nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho phụ nữ BS cũng khuyến cáo, dù thịt lươn chứa nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho phụ nữ mang thai , người già, trẻ nhỏ hay người mới khỏi bệnh nhưng do có xương nên trong quá trình chế biến phải thật cẩn thận, lọc bỏ toàn bộ xương lươn rồi mới nấu để tránh gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.



