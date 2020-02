Bé trai 4 tháng tuổi xuất huyết não, chấn thương nặng nghi bị bố đẻ bạo hành

Chiều nay (6/2) Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM xác nhận, đơn vị đang tiến hành điều trị cho 1 bệnh nhi bị chấn thương phần mềm, gãy chân và xuất huyết não.

Báo Vietnamet thông tin, danh tính bệnh nhi là bé C.M.K 4 tháng tuổi, ngụ tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, vào khoảng 12h đêm 3/2, cháu K. được cha ruột là anh Châu Minh T. (23 tuổi, ngụ quận 9) bế nhập viện trong tình trạng 2 má bầm tím, xương đùi trái bị gãy, ở ngực, bụng và 2 tay xuất hiện nhiều vết bầm tím và xuất huyết não.

Cháu được các bác sĩ treo chân cố định và theo dõi ít nhất 2 tuần.



Khi bế con nhập viện, anh T. có nói với bác sĩ rằng con trai nằm võng không may bị ngã, dẫn đến chấn thương. Tuy nhiên với kinh nghiệm chuyên môn nhiều năm, các bác sĩ cho rằng các vết thương này do bị Khi bế con nhập viện, anh T. có nói với bác sĩ rằng con trai nằm võng không may bị ngã, dẫn đến chấn thương. Tuy nhiên với kinh nghiệm chuyên môn nhiều năm, các bác sĩ cho rằng các vết thương này do bị bạo hành mà ra.

Thời điểm hiện tại, bé K. đang nằm ở Khoa chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện . Bác sĩ cho biết, bệnh nhi nhập viện khi bị chấn thương rất nặng. Bé gãy 1/3 xương đùi phải, bấm tím tay, ngực, bụng và mặt, bé không thể phẫu thuật do bị xuất huyết dưới nhện. Theo đó, cháu được các bác sĩ treo chân cố định và theo dõi ít nhất 2 tuần.

Theo Công Lý, chị N.H.T (21 tuổi, ngụ quận 9, là mẹ ruột bé K) cho biết, bé bị chính anh T. - cha đẻ của mình đánh. Chị bổ sung, trước đây, anh T. có chơi ma túy, dù đã cai nghiện nhưng thường xuyên bạo hành vợ con. Tối 3/2, anh T. về nhà đánh con, dù chị T. hết mực can ngăn thì bị chồng đáp lại: Phải dạy con sớm không sau này lại muộn.

VOV thông tin, đến 19h hôm nay, anh T. vẫn đang làm việc với công an quận 9 để làm rõ hành vi bạo hành Trẻ em . Một lãnh đạo của Công an quận 9 cho biết, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục câu lưu đối tượng chưa cho về nhà ngay, nhằm tiếp tục điều tra xử lý hành vi trên.

