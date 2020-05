Bé trai bị bố đẻ bỏ rơi trước cửa Tòa án nhân dân kèm lời nhắn: 'Tôi không đẻ, tôi không nuôi'

Theo VTC News thông tin, ngày 18/5 trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một bé trai khoảng 5 tuổi bị bỏ rơi tại Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang (tại xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cùng với mảnh giấy kèm theo có nội dung "Tòa giải quyết đơn phương cho cô Đào Thị Lợi, nay tôi mang đứa con nhờ tòa trả lại cho cô Lợi mẹ nó. Tôi không đẻ, tôi không nuôi".

Hình ảnh bé trai 5 tuổi bị bố đẻ bỏ rơi trước TAND tỉnh Bắc Giang.



Liên quan đến vụ việc, cùng ngày chia sẻ với PV Tổ Quốc, đại diện Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã xác nhận vụ việc và cho biết, khoảng 8h cùng ngày, người bố mang theo cháu bé đến TAND tỉnh Bắc Giang bỏ lại rồi ra về.



Đại diện TAND tỉnh Bắc Giang cho biết, năm 2019 người đàn ông này vừa ly hôn với vợ. Sau 1 năm, người này bất ngờ mang con tới tòa "nhờ" trả cho vợ cũ vì "không đẻ nên không nuôi".



Sau khi người đàn ông bỏ lại cậu bé tại tòa, dù TAND tỉnh Bắc Giang đã nhiều lần liên hệ với gia đình nhưng không một ai đến đón.

Mảnh giấy kèm theo.

Hiện tại, tòa án đã làm giấy bàn giao bé trai cho UBND xã Tân Tiến, nhờ chính quyền địa phương liên hệ với người thân cháu bé đến nhận cháu về.



Đại diện TAND tỉnh Bắc Giang bổ sung: "Chúng tôi đã liên hệ với gia đình cháu nhưng không ai đến nhận. Hiện tòa đã bàn giao cho UBND xã Tân Tiến. Bố mẹ cháu không đến nhận thì hy vọng ông bà nội, ngoại sẽ đến đón cháu về".



