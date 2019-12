Bé trai 5 tuổi nuốt chùm chìa khóa vào bụng vì học theo trò ảo thuật trên tivi

Người nhà cho biết, vì không tìm thấy chùm chìa khóa tủ bố mẹ mới vặn hỏi cậu con trai. Lúc này cậu bé mới thừa nhận đã nuốt vào bụng. Khi được hỏi cậu bé trả lời là có xem một chương trình trên truyền hình, ảo thuật gia làm biến mất chùm chìa khóa nên tự học theo.

Vị trí chùm chìa khóa trên phim chụp X-quang



Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ tiến hành nội soi và tìm thấy chùm chìa khóa ở đường tiêu hóa. Bác sĩ đã khéo léo kéo ngược chùm chìa khóa lên và đưa ra khỏi miệng mà không làm trầy xước niêm mạc bên trong cơ thể. Chùm chìa khóa được lấy ra có 2 chìa đã bắt đầu rỉ sét.



Chùm chìa khóa được lấy ra

Qua trường hợp này, Bác sĩ CKII. Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khuyến cáo các gia đình cần để mắt tới con trẻ. Tránh cho trẻ chơi các đồ vật có kích thước nhỏ hơn 5cm như chìa khóa, đồ chơi nắp ráp... vì trẻ dễ cho vào miệng, nuốt vào bụng.

Thực tế là bất kì vật gì nhỏ có thể đi qua được vùng hầu họng cũng có thể bị nuốt vào. Bệnh viện từng tiếp nhận rất nhiều trường hợp trẻ nuốt các vật như đồng xu, các đồ chơi nhỏ, bút chì, bút và ngòi bút, pin, kim băng, kẹp tóc và kim khâu. Có thể dễ dàng phát hiện vị trí của dị vật thông qua chụp X-quang.

Cũng theo bác sĩ Tiến, phần lớn các dị vật sẽ đi qua ruột và ra ngoài cùng với phân bởi 80-90% những thứ đi được đến dạ dày đều cơ hội được thải ra ngoài. Trừ khi các dị vật quá lớn sẽ bị mắc kẹt gây tổn thương hệ tiêu hóa và/hoặc gây tắc ruột. Đáng nói, bệnh nhân nuốt các dị vật thường không có triệu chứng hoặc cũng có thể có các triệu chứng khác nhau. Nhiều trường hợp thậm chí nguy hiểm tới tính mạng do tắc ruột cao hoặc bít tắc đường thở.



Tai nạn nuốt dị vật rất phổ biến, đặc biệt ở trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi, có khi do trẻ vô tình nhưng đôi khi là tò mò, đùa nghịch dẫn đến sự cố. Do đó, cha mẹ cần đặc biệt giám sát các con trong việc xem tivi, điện thoại, bởi trẻ ở trong độ tuổi học hỏi, rất dễ bị ảnh hưởng bởi những nội dung trên mạng.

