Bé trai 7 tuổi hoại tử vùng đùi và cẳng chân vì sai lầm tự chữa bỏng tại nhà của cha mẹ

Đó trường hợp của bệnh nhi H.Đ.D (7 tuổi, trú tại xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, Phú Thọ) được đưa đến Trung tâm Sản Nhi - Bệnh viên đa khoa Phú Thọ trong tình trạng hoại tử nặng vùng đùi và cẳng chân phải do bỏng nước sôi.

Sau 5 ngày tự bôi thuốc tại nhà, trẻ sốt cao 39 độ C, toàn bộ diện tích vết thương ở đùi và cẳng chân của trẻ phồng rộp, chảy dịch vàng, mủ và xuất hiện mùi hôi khó chịu, gia đình mới đưa trẻ đến khám tại Trung tâm Sản Nhi.

Tình trạng của bé D. khi nhập viện

Tại đây, các bác sĩ xác định vết thương do bỏng của trẻ đã hoại tử khá nặng, diện tích tổn thương khoảng 16%. Các bác sĩ lập tức điều trị bằng kháng sinh liều cao để khắc phục tình trạng nhiễm trùng, đồng thời bù dịch, cân bằng điện giải và thay băng cắt lọc vết thương.



Theo ThS.BS Nguyễn Đức Lân, Trưởng khoa Ngoại Nhi Tổng hợp, tổn thương bỏng của bé D. nằm ở vị trí khoeo chân phải - vị trí có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng gấp duỗi của đầu gối.

Nếu không được điều trị đúng và kịp thời có thể dẫn tới tình trạng co da, cứng khớp do sẹo, ảnh hưởng xấu đến khả năng vận động của trẻ.



May mắn sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhi đáp ứng rất tốt với phác đồ điều trị, khả năng phục hồi của vùng da bị tổn thương rất nhanh.

Bác sĩ cho hay, cháu bé không cần thực hiện các can thiệp phẫu thuật vá da, ghép da mặc dù mức độ tổn thương khá nặng. Trong quá trình điều trị, ngoài sử dụng thuốc, bệnh nhi còn được hướng dẫn tập phục hồi chức năng nên mọi vận động của cẳng chân, bàn chân đều được đảm bảo.

Sau 2 tuần điều trị, vết bỏng của bệnh nhi khô ráo, da non lên tốt, vận động của gối, cẳng chân, bàn chân đều rất tốt nên được cho xuất viện.

Tình trạng bé D. ổn định sau 2 tuần điều trị

Từ trường hợp này, BS Nguyễn Đức Lân cảnh báo cha mẹ phải có kiến thức sơ cứu cho trẻ khi bị bỏng tại nhà để tránh tổn thương ăn sâu và tránh bội nhiễm.



Khi phát hiện trẻ bị bỏng cần nhanh chóng cởi bỏ quần áo, rửa vùng da bị bỏng của trẻ bằng nước sạch ở nhiệt độ thường và dùng khăn sạch thấm khô.



Nếu bỏng ở mức độ nhẹ chỉ gây bỏng rát, hơi đỏ trên da không gây sưng phồng rộp nước thì sau 2-3 ngày vết bỏng sẽ dịu đi và khỏi hẳn.

Tại các gia đình, cha mẹ cần thường xuyên để mắt đến trẻ. Để các vật dụng nóng, các chất dễ cháy, các chất dễ phát sinh lửa, đồ điện ở nơi an toàn, ngoài tầm với của trẻ nhỏ. Luôn cẩn trọng khi chuẩn bị nước ấm để tắm cho trẻ, kiểm tra độ nóng của nước trong các bồn tắm cho trẻ nhỏ, không để trẻ tự vặn vòi nước nóng. Thường xuyên dạy trẻ về cách phòng tránh tai nạn bỏng.

Cách sơ cứu khi bị bỏng. Video: Youku/Vietnamnet