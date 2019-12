Bé trai gần 2 tuổi tử vong sau cơn sốt cao, chưa xác định được vi khuẩn gây bệnh

Bé trai 22 tháng tuổi ở huyện Gia Lộc, Hải Dương được xác định tử vong chẩn đoán nguyên nhân ban đầu là nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn không xác định. Đáng nói, chị gái của bé cũng có triệu chứng tương tự.

Sáng 25/12, xác nhận với báo chí, đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 1 trường hợp bé trai 22 tháng tuổi tử vong sau khi đưa lên tuyến trên. Chẩn đoán ban đầu là nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn không xác định.

Cụ thể đó là bé Phạm Hà An, con của anh Phạm Văn Linh ở xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, Hải Dương. Trước đó, khoảng 9h15 ngày 23/12, cháu bé được gia đình đưa tới Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc trong tình trạng sốt cao, sức khỏe yếu.

Bé gái Phạm Thu Thảo 4 tuổi, chị gái của bé An đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Nhi Hải Dương



Tại đây các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị Tại đây các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm phổi nặng và nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn không xác định loài, tiến hành điều trị. Đến 11h45, tình trạng bé An vẫn khó thở, người tím tái nên bác sĩ trực yêu cầu phải dùng oxy hỗ trợ kết hợp khí dung thuốc giãn phế quản. 15 phút sau, tình trạng bệnh nhi vẫn suy hô hấp nặng được chuyển lên Bệnh viện Nhi Hải Dương.



Tại đây, các bác sĩ tiếp tục chẩn đoán tình trạng xấu lên và chuyển bé An lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Đến đêm muộn ngày 23/12, bé An được xác định đã tử vong. Gia đình cho rằng cái chết của cháu bé có liên quan tới quy trình khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc nên yêu cầu giải trình và làm rõ nguyên nhân.

Báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc gửi Sở Y tế tỉnh Hải Dương



Đáng nói, sau khi bé An tử vong, bé gái Phạm Thu Thảo (4 tuổi, chị gái ruột của bé An) cũng mắc các triệu chứng tương tự. Gia đình đã cho bé Thảo nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi Hải Dương.



Bà Nguyễn Thị Thức, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hải Dương, thông tin hiện bé Thảo đã hạ được cơn sốt. Bệnh nhi đang được tích cực theo dõi và điều trị.



Về phía Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc, Giám đốc trung tâm ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết, ngay trong ngày 24/12 đã có văn bản báo cáo tóm tắt trường hợp bệnh nhân nặng điều trị tại đơn vị gửi Sở Y tế tỉnh. Báo cáo khẳng định, trung tâm đã thực hiện đúng quy trình khám chữa bệnh theo quy định. Thời điểm chuyển bệnh nhi lên tuyến trên với chẩn đoán là suy hô hấp cấp, viêm phổi nặng và nhiễm trùng ruột do vi khuẩn không xác định loài.



Sở Y tế Hải Dương xác nhận việc này đồng thời cho biết đã yêu cầu Trung tâm y tế huyện Gia Lộc thành lập hội đồng y khoa để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu An theo kiến nghị của gia đình.



Báo Sức khỏe cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Hà Ly (t/h)