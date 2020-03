Bến bãi không phép ở Yên Phong Bắc Ninh: Huyện đổ trách nhiệm cho xã

Your browser does not support HTML5 video.

Bãi tập kết vật liệu xây dựng rộng lớn không phép.





Sức khỏe Cộng đồng đã có bài viết "Bắc Ninh: Bến bãi xâm hại đê điều nhiều năm, chính quyền biết vẫn để yên". Sau khi bài viết được đăng tải, trao đổi với PV báo Sức khỏe Cộng đồng, ông Nguyễn Văn Hợi - Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Yên Phong cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện Yên Phong xử lý. Thời gian vừa qua UBND huyện Yên Phong đã có văn bản chỉ đạo kiên quyết về vấn đề trên nhưng xã Hòa Tiến vẫn để tồn tại không có hướng xử lý mà làm ngơ vấn đề này là không đúng trách nhiệm".

Khi được hỏi về trách nhiệm thì ông Hợi cũng khẳng định trách nhiệm thuộc về nhiều bên, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chỉ là đơn vị tham mưu cho UBND Huyện xử lý. Trách nhiệm chủ yếu thuộc về UBND xã Hòa Tiến. "Xã làm chưa triệt để. Đáng lẽ xã phải làm tờ trình. Khi hộ ông Kỳ không thực hiện đúng với quyết định thì xã có nhiệm vụ đôn đốc báo cáo lên huyện để cưỡng chế", ông Hợi cho biết thêm. đã có bài viết. Sau khi bài viết được đăng tải, trao đổi với PV báoông Nguyễn Văn Hợi - Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Yên Phong cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện Yên Phong xử lý. Thời gian vừa qua UBND huyện Yên Phong đã có văn bản chỉ đạo kiên quyết về vấn đề trên nhưng xã Hòa Tiến vẫn để tồn tại không có hướng xử lý mà làm ngơ vấn đề này là không đúng trách nhiệm".





Như đã đưa tin, tại xã Hòa Tiến (Yên Phong, Bắc Ninh), trên đoạn đê hữu Cà Lồ qua địa bàn thôn Yên Tân, bến bãi tập kết cát sỏi hoạt động không phép nhiều năm nay, lấn chiếm hành lang đê điều, hành lang thoát lũ, gây ảnh hưởng môi trường. Bãi Vuông được thôn Yên Tân ký hợp đồng giao khoán cho ông Đinh Văn Kỳ (SN 1987, trú trong xã) trồng cây hằng năm.

Một góc bãi tập kết kinh doanh VLXD trái phép của ông Đinh Văn Kỳ nhìn từ bên kia sông Cà Lồ.





Tuy nhiên kể từ khi được giao đất, ông Kỳ đã không trồng cây mà san gạt mặt bằng làm bãi tập kết vật liệu. Kể từ đó đến nay, cơ quan chức năng huyện Yên Phong và xã Hòa Tiến đã rất nhiều lần đến làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính ở bãi cát không phép này.

Các hành vi vi phạm đã được chính quyền địa phương xác định gồm khai thác tập kết cát sỏi trái phép, xây dựng công trình trái phép trên đất đê điều gây ảnh hưởng đến hành lang đê điều, ảnh hưởng dòng chảy và hành lang thoát lũ, lấn chiếm đất đai.





Mặc dù đã bị lập biên bản xử phạt hành chính và yêu cầu tháo dỡ, di dời công trình vi phạm nhiều lần nhưng đến nay, bãi cát không phép và công trình xây dựng vẫn ngang nhiên tồn tại.

Máy móc tại bãi cát.





PV cũng đề nghị được tiếp cận thêm các văn bản, tài liệu liên quan nhưng ông Nguyễn Văn Hợi chỉ cung cấp quyết định xử phạt vi phạm hành chính (năm 2018) và Kế hoạch xử lý vi phạm hành lang bảo vệ đê điều và công trình thủy lợi (năm 2019). Ngoài ra ông Hợi lấy lý do chuẩn bị đi họp gấp nên chưa chuẩn bị kịp và sẽ gửi tài liệu, văn bản liên quan qua email cho phóng viên.





Quyết định số 8804/QĐ-XPVPHC của UBND huyện Yên Phong ngày 09/11/2018 nêu: "Hành vi vi phạm: Tập kết vật liệu (cát) ở bãi sông tại đê Hữu Cà Lồ thuộc thôn Yên Tân, xã Hòa Tiến cách chân đê 15m, gây cản trở dòng chảy, thoát lũ và nằm trong hành lang bảo vệ đê điều. Bị xử phạt 50 triệu đồng. Buộc ông Đinh Văn Kỳ phải giải tỏa vật liệu (cát) và trả lại mặt bằng như trước khi vi phạm. Nếu quá thời hạn mà ông Đinh Văn Kỳ không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế.





Tuy nhiên việc văn bản của huyện chỉ là ban hành cho có lệ vì theo thực tế đã hơn 1 năm trôi qua, bến bãi này vẫn hoạt động trước mắt chính quyền.





Báo Sức khỏe Cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin…

