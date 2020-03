Bến bãi vật liệu không phép coi thường chính quyền: Chủ tịch huyện Sóc Sơn yêu cầu xử lý

Sức khỏe Cộng đồng liên quan đến hoạt động của bến bãi không phép gây ảnh hưởng môi trường. Trước đó, Sức Khỏe Cộng đồng có bài viết : “Sóc Sơn-Hà Nội: Chính quyền đã thu lại đất, doanh nghiệp vẫn cứ mở bến bãi hoạt động”. UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa có công văn phản hồiliên quan đến hoạt động của bến bãi không phép gây ảnh hưởng môi trường. Trước đó,có bài viết :





Bãi tập kết vật liệu xây dựng rộng lớn không phép của ông Nguyễn Văn Vinh.





Theo văn bản, Chủ tịch UNBD huyện đã chỉ đạo lãnh đạo xã Việt Long, công an huyện và trưởng các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý, trực tiếp kiểm tra hoạt động khai thác cát, bến bãi trung chuyển VLXD trên địa bàn xã Việt Long.

UBND huyện Sóc Sơn cho biết: Bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng của ông Nguyễn Văn Vinh hoạt động từ năm 2009 theo giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh do UBND huyện Sóc Sơn cấp số 01H800402. Hiện hộ gia đình ông Nguyễn Văn Vinh vẫn đang tiếp tục thực hiện các thủ tục xin cấp phép theo quy định.

Bãi tập kết VLXD nằm trên đất nông nghiệp.





Ngày 17/3/2020 UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành văn bản số 576/ UBND-TNMT và văn bản số 158/ BC-UBND yêu cầu UBND xã Việt Long lập phương án, tổ chức giải tỏa theo quy định theo quy định trước ngày 30/4/2020.

“Để xử lý triệt để vi phạm bãi chứa trung chuyển vật liệu ven sông không phép của ông Nguyễn Văn Vinh; phòng ngừa hoạt động khai thác cát xã Việt Long, UBND huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo công an huyện Sóc Sơn, UBND xã Việt Long, các phòng ban liên quan tăng cường công tác kiểu tra, rà soát các phương tiện tàu, thuyền khai thác, hút cát trái phép, hoạt động trung chuyển vật liệu xây dựng trái phép trên địa bàn xã, kịp thời phát hiện, chủ động lập phương án xử lý. Giao UBND xã Việt Long xử lý triệt để bãi chứa trung chuyển VLXD của hộ ông Nguyễn Văn Vinh xong trước ngày 30/4/202. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không chấp hành thì lập hồ sơ xử lý, cưỡng chế và thu hồi đất theo quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính Phủ” UBND huyện Sóc Sơn cho hay. - Văn bản nêu.

Như đã phản ánh, bãi trung chuyển của ông Nguyễn Văn Vinh tại khu Soi Vạn, thôn Lương Phúc, xã Việt Long. Diện tích bãi tập kết khoảng 3000m2, bao gồm một phần đất nông nghiệp do UBND xã Việt Long quản lý (khoảng 1800m2) và một phần đất nông nghiệp do ông Nguyễn Văn Vinh nhận chuyển nhượng của các hộ dân thuộc địa bàn thôn Lương Phúc, xã Việt long (khoảng 1200m2) ngang nhiên hoạt động không phép, ảnh hưởng đến cuộc sống dân sinh nhưng chính quyền địa phương không xử lý. Nguy cơ ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn tai nạn giao thông là thực trạng người dân địa phương đang ngày ngày phải hứng chịu.

Bến bãi này được UBND huyện Sóc Sơn khẳng định “là vi phạm Pháp luật về đất đai”.





