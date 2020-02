Bên trong bệnh viện dã chiến chống virus corona đầu tiên tại TP.HCM

Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở TP.HCM được đặt trong khuôn viên Trường Quân sự TP.HCM (ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi). Theo kế hoạch, Bệnh viện có quy mô 6 dãy nhà gồm 300 giường y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra.

Chưa đầy một tuần kể từ khi bắt đầu tiến hành cải tạo hôm 4/2, đến nay bệnh viện dã chiến đầu tiên tại TP.HCM đã sẵn sàng hoạt động.

Các công tác chuẩn bị cuối cùng trước khi bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, thời gian triển khai được chỉ đạo phải hoàn tất trong vòng 1 tuần lễ (từ ngày 4/2 đến ngày 11/2). Bộ Tư lệnh TP.HCM chịu trách nhiệm triển khai khu cách ly tập trung của thành phố tại bệnh viện dã chiến. Sở Y tế thành phố giao Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới chịu trách nhiệm xây dựng bộ khung quản lý, quy trình tiếp nhận, tổ chức hoạt động đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại bệnh viện dã chiến.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cũng sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm chính về nhân lực chuyên môn cho bệnh viện dã chiến trong thời gian đầu. Sau đó nguồn nhân lực tham gia vận hành bệnh viện sẽ được điều động luân phiên từ các bệnh viện thành phố và bệnh viện quận, huyện. Đối với nhân lực phục vụ ngoài chuyên môn, Bộ Tư lệnh sẽ chịu trách nhiệm điều động.

Bệnh viện dã chiến có công suất tối đa 300 giường bệnh phục vụ phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (2019-nCOV). Ảnh: Dân Trí

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, từ chiều 9/2, cả 6 dãy nhà được cải tạo thành bệnh viện dã chiến đã được dọn dẹp sạch sẽ và phun thuốc khử trùng. Trong đó, 2 dãy nhà đầu tiên được chọn làm bệnh viện dã chiến giai đoạn đầu đã hoàn tất việc lắp đặt 100 bộ giường y tế cùng các trang thiết bị khác như tủ đầu giường, cây truyền dịch.

Dự kiến trong tuần sau, bệnh viện sẽ tiếp tục đưa vào hoạt động 4 dãy nhà còn lại, nâng công suất lên 300 giường bệnh như kế hoạch.

Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến phòng chống virus corona đầu tiên của Việt Nam:

Ảnh: Thanh Niên

Ảnh: Dân Trí

Các công tác chuẩn bị đang dần được hoàn tất. Ảnh: Thanh Niên

Các bệnh nhân dương tính với virus corona mới được ở phòng riêng có ti vi, internet,... Ảnh: Thanh Niên





Ông Huỳnh Kỷ Nguyên, Phó phòng Vật tư – Trang thiết bị y tế (thuộc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM) đang chuẩn bị máy móc, thiết bị cho bệnh viện dã chiến. Ảnh: Thanh Niên

Kiều Đỗ (t/h)