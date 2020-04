Bên trong chuyến bay đặc biệt chở 93 công dân hoàn cảnh khó khăn từ Anh về Việt Nam

Khoảng 100 công dân Anh đi du lịch bị "mắc kẹt" tại Việt Nam và Campuchia do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã được về nước trên chuyến bay của Vietnam Airlines. Trong số này có một số người nhiễm COVID-19 đã được Việt Nam điều trị khỏi bệnh.

Chuyến bay hồi hương cho công dân Anh bắt đầu khởi hành từ Phnom Penh ( Campuchia ) vào đêm ngày 13/4 và dừng tại Hà Nội để đón thêm hành khách. Khi đến Hà Nội, những công dân Anh không rời khỏi sân bay, được tập trung tại khu vực riêng và được đo thân nhiệt, kiểm tra Sức Khỏe trước khi lên tàu nối chuyến đi London (Anh).

Hành khách làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Nội Bài.

Các thành viên tổ bay đều mặc trang phục bảo hộ.

Không chỉ đáp ứng mong muốn hồi hương của hơn 100 công dân Anh, chuyến bay cũng kết hợp vận chuyển số khẩu trang là quà tặng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi tới Chính phủ và nhân dân Anh, góp phần trong công cuộc đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Trên chiều bay trở lại, các cơ quan liên quan của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Vietnam Airlines đã đưa 93 công dân Việt Nam từ Anh về nước. Đây là những học sinh dưới 18 tuổi, người cao tuổi và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hành khách trên chuyến bay hồi hương khởi hành từ London (Anh)

Đúng 5h30 sáng ngày 15/4, chuyến bay đưa người Việt Nam hồi hương đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh). Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn đã áp dụng quy trình phục vụ hành khách khép kín phía ngoài nhà ga đối với chuyến bay về từ châu Âu như: máy bay khi hạ cánh đậu ở bãi đỗ xa, xe bus chở hành khách vào làm thủ tục tại khu vực phía ngoài nhà ga không ảnh hưởng tới hoạt động chung của sân bay, tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên và các hành khách khác.

93 hành khách khi xuống máy bay đã tiến hành khai báo y tế bắt buộc, kiểm tra sàng lọc để phát hiện các trường hợp nghi ngờ qua máy đo thân nhiệt từ xa, phun khử trùng hành lý xách tay và hành lý ký gửi. Sau đó, hành khách được làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra hải quan và đưa về các điểm cách ly theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Toàn bộ khu vực làm thủ tục, luồng di chuyển của hành khách và các thiết bị tại sân bay cũng được phun xịt khử trùng sau khi hoàn tất các thủ tục đón trả khách.

Hành khách tuân thủ đứng cách xa nhau khi xếp hàng làm thủ tục

Được biết, hiện các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam đã và đang rà soát, đề xuất phương án đưa một số công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước vì lý do đặc biệt cần thiết, ưu tiên Trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người sức khỏe yếu, bảo đảm cân đối chung và phù hợp với năng lực cách ly tập trung, điều trị y tế và kiểm soát dịch bệnh trong nước.

Your browser does not support HTML5 video.

Điều đặc biệt trên chuyến bay từ Vũ Hán đưa công dân về nước

Kiều Đỗ (t/h)